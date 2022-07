Yiselena Ballarová Rojasová je bronzovou medailistkou z atletického MS do 20 let, které se konalo minulý rok v Nairobi. Na atletický světový šampionát do USA se dostala devatenáctiletá naděje na poslední chvíli - nahradila zraněnou vícebojařku Yorgelis Rodrguezovou.