Jeho velký soupeř, ale také kamarád, Luvo Manyonga, se o víkendu zranil v závodě Diamantové ligy v Rabatu. Do Ostravy ale přiletěl a podrobil se prohlídce u lékařů. „Byl na vyšetření ve Fakultní nemocnici, kde se mu dostalo veškeré péče. Byl na magnetické rezonanci, pochvaloval si zabezpečení i přístup,“ řekl manažer Tretry Alfonz Juck.

„Byl to pěkný závod, podmínky byly dobré, ale měl jsem problém odrazovou deskou, byla moc tvrdá. Museli mě odnést na nosítkách. Dnes doktor říkal, že je problém s natáhnutým svalem u kotníku. Není to vážné zranění, ale bude to chtít nějaký čas, dva tři týdny než budu zase v pořádku. Tak se budu dívat na kolegy a přátele,“ uvedl Manyonga s tím, že bude asi hned u doskočiště.

Kubánec Juan Miguel Echevarria na Zlaté tretře 2018. Foto: Lukáš Kaboň

„Jsem zvědavý, jestli Juan překoná svůj rekord mítinku. Budu fandit,“ doplnil Jihoafričan, jehož potěšilo pozvání navzdory zranění. „Jsem rád součástí Zlaté tretry,“ prohlásil.

„Jistě, bude mi chybět,“ reagoval jeho protivník Echevarria, který se pokusí opět zaútočit na rekord mítinku (866 cm). Ten stanovil sám Kubánec v minulém roce. „Zkusím to, i když teď nejsem v optimální formě. Tu ladím na mistrovství světa v Dauhá,“ přiznal Echevarria.

„Sezona je dlouhá, ale teď se cítím se dobře, těším se na závod a chtěl bych určitě skočit víc než v Rabatu (834). Možná, pokud to dobře půjde, zkusím se rekordu mítinku přiblížit,“ dodal dálkař, který v březnu v Havaně skočil s větrem 892 centimetrů.

„Bylo to v závěru zimní přípravy, cítil jsem se velmi dobře, ale v tu chvíli jsem vůbec nečekal tak dlouhý skok. Počítal jsem, že to bude nějak kolem 860, ale bylo to mnohem dál. Na takové výkony však teď úplně nemyslím,“ zklidnil očekávání Echevarria.

Co mu bude hrát do karet, bude podle něj horké počasí. „Jistě, to mi vyhovuje, podobné jako na Kubě,“ uzavřel.