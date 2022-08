"Při vběhu do poslední stovky mě Britka chytla zleva za dres a asi tři čtyři kroky chtěla padat. Tam jsem si hlavně říkala, že nesmím spadnout. Ona se mi v cíli omluvila a říkala, že se jí tam zadrhl prstýnek. Asi by se s tím dalo něco dělat, nějaké protesty, ale nic by to neřešilo. Myslím, že šlo být třeba pátá bez tohoto menšího konfliktu. Ale i tak jsem spokojená," řekla Mäki novinářům po svém nejlepším výsledku na vrcholné akci.

Na MS získal bronz. Nyní oštěpař Vadlejch útočí na evropský titul

Finále běžela i na loňských olympijských hrách v Tokiu, kde skončila třináctá. Šestým místem se přiblížila čtyři roky starému výsledku Simony Vrzalové, která skončila na ME v Berlíně pátá.

Suverénní evropská jednička letošní sezony a obhájkyně zlata z Berlína 2018 Muirová převzala vedení dvě kola před koncem a o 400 metrů později nasadila k finiši. Jejímu tempu dokázala čelit jen Irka Ciara Mageeanová, zatímco Polka Sofia Ennaouiová vedoucí dvojici marně stíhala.

Nezapomenutelné dojáky pro Špotákovou: písničky Být jako Bára a Čtvrtá sestra

V mužském finále na 400 metrů překážek obhájil zlato Nor Karsten Warholm. Olympijský vítěz a světový rekordman zvítězil podobně jednoznačně v čase 47,12, i on měl více než sekundový náskok. Vynahradil si tak nezdar z finále červencového MS v Eugene, kde při návratu po zranění v závěru nestačil a skončil sedmý.

Druhé zlato v Mnichově získala Nizozemka Femke Bolová, která po středečním triumfu na hladké čtvrtce suverénně ovládla i finále běhu na 400 metrů překážek.