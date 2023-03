Něco se muselo stát. „Dostala jsem se na nějakou úroveň, ale dál to nešlo. Rozhodla jsem se s tím něco udělat,“ vyprávěla závodnice USK Praha před halovým ME v Istanbulu, kde v pátek ráno nastoupí k rozběhu na 400 metrů a večer by měla běžet semifinále.

„V Mnichově jsem dostala slušnou facku a řekla jsem si, že takhle ne. Přestala jsem tolik přemýšlet o honbě za časy a začala se víc zaobírat běháním celkově,“ vysvětlila nový přístup třiadvacetiletá atletka.

Změnila přípravu i trenéra a zapracovala na sobě ve všech směrech. Ladě Vondrové pomáhá přítel Jan Volejník, i když částečně dál spolupracuje s bývalým koučem Jaroslavem Jónem, ale jen na úrovni konzultanta.

Dostala se do pohody

„Jsem na tom lépe psychicky. Získala jsem pohodu, dodává mi to klid,“ říká spokojeně. „Začali jsme běhat jinak. Zrychlila jsem, což je dané technikou běhu. Teď přemýšlím o každém kroku, což jsem v minulosti nedělala. Víc využívám i fyzioterapii a regeneraci.“

Dřív byla na tréninku čtyři hodiny v kuse a pak šla domů. Teď se sportu věnuje obvykle dvakrát dvě hodiny denně. „To mi hraje do karet i po zdravotní stránce. Snažím se dávat atletice 150 procent. Zlepšuju se. Změna je myslím znát už nyní, ale ještě víc by se to mělo projevit v létě,“ pochvalovala si předloňská mistryně Evropy do 23 let.

V Istanbulu by ráda opakovala formu z Ostravy, kde si na únorovém mítinku Czech Indoor Gala zaběhla halový osobní rekord 51,57. „Chci podat co nejlepší výkon a uvidí se, na co to bude stačit. Nechci se jako v minulosti svazovat očekáváními,“ prohlásila.

S Bolovou chce běžet až ve finále

Česká nominace na HME v Istanbulu



Muži: Zdeněk Stromšík (60 m), Matěj Krsek (400 m), Filip Šnejdr (800 m,) Filip Sasínek a Jan Friš (oba 1500 m), Radek Juška (dálka), Tomáš Staněk (koule), Ondřej Kopecký (sedmiboj).

Ženy: Lada Vondrová a Tereza Petržilková (obě 400 m a 4x400 m), Kristiina Mäki (1500m), Amálie Švábíková (tyč), Nikola Bendová, Lurdes Gloria Manuel, Marcela Pírková (všechny 4x400 m).

„Jsem ráda, že mám za sebou dva závody na mítincích World Indoor Tour v Toruni a Liévinu s nejlepšími Evropankami. I když jsem nevyhnula taktickým chybám, byly to pro mě super zkušenosti,“ hodnotila Vondrová, kterou čeká třetí vystoupení na HME.

Před Istanbulem je za Nizozemkami Femke Bolovou a Lieke Klaverovou a Polkou Annou Kiełbasińskou tabulkově čtvrtá. Prvně jmenovaná před dvěma týdny časem 49,26 překonala 41 let starý rekord Jarmily Kratochvílové a je jasnou favoritkou.

„Viděla jsem to v televizi, bylo to něco neskutečného. Je to důkaz, že i Evropanky mohou být rychlé,“ poukazuje rodačka z Nového Města na Moravě s tím, že by se na šampionátu s novou rekordmankou ráda utkala. „Ale až ve finále. Běžet s ní v úvodních kolech se nemusí vyplatit. Favoritka obvykle nezačíná hned rychle. Vyrazí na půl plynu, počká si a pak nás na poslední stovce všechny předběhne.“

Vedle sólo závodu se Vondrová těší i na štafetu. V neděli se poběží přímo finále. „Půjdemedo toho naplno. Mohlo by se zrodit překvapení a pěkný výsledek,“ dodává česká čtvrtkařská jednička, s níž budou v sestavě Tereza Petržilková, Marcela Pírková a Nikola Bendová.