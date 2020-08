Zatím je v prapodivné atletické sezoně, kdy se moc nezávodí, čtvrtá na světě. Po sérii úspěšných červencových startů svěřenkyně Jaroslava Jóna odpočívala. Poslední dny zatrénovala, aby se předvedla v plné síle.

„Doufám, že budou panovat dobré podmínky a bude možné předvést špičkové výkony,“ přeje si závodnice USK Praha, která vedle své hlavní tratě poběží i dvoustovku.

Domácí šampionát se koná po pěti letech v Plzni, jak se tam těšíte?

Moc. V roce 2015 jsem tam zaběhla limit na svou první velkou akci mistrovství světa do 17 let v Cali. Bylo to na překážkách a netušila jsem, že bych se měla nominovat na nějaký šampionát. Pak ale hlásili v rozhlase, že mám splněná kritéria. (usmívá se) Tak to je moje vzpomínka na Plzeň.

Připadala jste si tehdy už jako atletka?

To ani ne. Spíš jako fotbalistka na dráze. (směje se) Atletiku jsem tenkrát ještě moc dlouho netrénovala.

Kopnete si do míče ještě teď?

Už moc ne. Trenér by mě hnal. Kdybych se zranila, asi by mě zabil… Jinak se ale na fotbal občas podívám. Fandím Madridu a Chelsea, u nás fotbal ale moc nesleduju.

Hlavní tratí je pro vás čtyřstovka, zkusíte zabojovat o titul i na poloviční trati?

Samozřejmě bych se o to ráda pokusila, ale uvidí se, kolik sil mi vezme delší závod. Budu raději, když se mi povede v pěkném čase vyhrát čtyřstovku. Dvoustovka pro mě není hlavní cíl.

V červenci jste několikrát nastoupila během jednoho dne ve třech disciplínách, nebude to na vás teď trochu málo?

Určitě ne. Osmistovku jsem do programu nechtěla zapojit, ani kdyby byla v kombinaci jen s jednou disciplínou. A zkusit čtyřstovku dohromady s osmistovkou by byl hodně tvrdý oříšek.

Máte nějakou taktiku, jak se dostat po 51 sekund?

Možná zkusím zaběhnout rychlý čas už v sobotním rozběhu. Jestli bude foukat čtvrtkařský vítr (první rovinka s větrem v zádech pozn. red.), docela by se nabízelo běžet naplno a soustředit se na jediný sobotní start.

Vašemu cíli nejste zase tolik vzdálená, cítíte se na to?

Zaběhnout čtvrtku pod 51 sekund, to už není žádná sranda. Cítím se dobře, jestli budu mít štěstí a správně to foukne, třeba se opravdu zlepším.

Pokud by se vám to povedlo, ještě víc se zvýší zájem médií. Co tomu říkáte, do loňska jste se s tím příliš nesetkávala?

Už si na to zvykám (usmívá se), ale je to pro mě pořád něco zvláštního. Divím se, že mě najednou obklopuje tolik lidí a všude jsou samé foťáky…

Kratochvílová radí, abych běhala 800 m

Atletka Lada Vondrová bývá díky rozpětí a kvalitě letošních výkonů přirovnávána k Jarmile Kratochvílové, i když její časy za českou legendou o dost zaostávají.



„Několikrát jsme spolu mluvily,“ vypráví loňská vicemistryně Evropy do 23 let. „Někdy jezdívám na soustředění do Čáslavi, takže se tam potkáváme a občas mi i něco poradí.“ A čeho se se týkají rady bývalé slavné závodnice a trenérky? „Řekla mi, abych se víc věnovala osmistovce, ale to zatím není moje priorita,“ krčí rameny hvězda letošní české sezony.



Zdá se jí tato trať příliš dlouhá? „Těžko říct. Prostě si mezi hubenými holkami připadám nějak mohutná. Ani se v klubku běžkyň necítím moc dobře, ale na druhou stranu když se na čtyřstovce přestanu zlepšovat budu muset na delší trať přejít. Zatím se tomu bráním, ale prorokuje mi to hodně lidí.“