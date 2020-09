Dvacetiletý Duplantis dvakrát v hale překonal absolutní světový rekord, který posunul na 618 centimetrů. Ve venkovní sezoně poznamenané koronavirem opakovaně útočil na Bubkovo maximum a v Římě byl úspěšný. Už jeho první pokus byl nadějný a napodruhé se přes laťku přenesl ještě s rezervou.



Dvojnásobný mistr světa Warholm znovu atakoval hranici 47 sekund, pod niž se dostali jen čtyři překážkáři v historii. Byl o setinu rychlejší než v neděli v Berlíně. Výkonem 47,07 vylepšil o 41 setin dva roky starý rekord mítinku Katařana Abderrahmana Samby.

Malíková se pohybovala uprostřed pole a finišovala na pátém místě necelou čtvrtsekundu za medailí. Vylepšila tak šestou příčku ze své diamantové premiéry ve Stockholmu. Rychleji běžela čtvrtku jen při národním šampionátu v Plzni, odkud má osobní maximum 51,65. "Tuto čtvrtku bych zhodnotila docela dobře, je to přeci jenom druhý čas kariéry. Ale trošku mě mrzí, že to nebylo pod těch 52. Přála jsem si tento rok běžet podruhé pod 52 a zafixovat si, že umím běhat takové časy. Posledních 30 metrů mi nešlo běžet, to jsem spíš šla. Podepsalo se, že už je konec sezony a síly docházejí," uvedla v nahrávce pro média.

Světový rekord Armanda Duplantise:

Zdroj: Youtube



S velkým náskokem 82 setin vyhrála dvaadvacetiletá Nizozemka Lieke Klaverová, která se letos jako první Evropanka dostala pod 51 sekund. Osobní rekord si vylepšila na 50,98.



Běžely se rychlé sprinty. První letošní start mimo rodnou Jamajku absolvovala dvojnásobná olympijská šampionka z Ria Elaine Thompsonová-Herahová a zvítězila v letos nejlepším světovém čase 10,85 sekundy. Mezi muži se stovkou pod deset sekund blýskl Jihoafričan Akani Simbine.

Závod na 3000 metrů vyhrál v nejlepším letošním čase 7:26,64 Uganďan Jacob Kiplimo, který se zařadil na osmé místo historických tabulek na této nemistrovské distanci. Kiplimo v cílové rovince předstihl Jakoba Ingebrigtsena, jenž je díky osobnímu rekordu 7:27,05 druhým nejrychlejším Evropanem historie. Lepší byl jen před dvaceti lety Belgičan Mohammed Mourhit (7:26,62).



Řím byl posledním evropským mítinkem letošního omezeného ročníku Diamantové ligy. Poslední zastávkou bude 25. září Dauhá.