„Já si myslím, že tohle je opravdu šach mat pro všechny. Protože 93 metrů z nás tam měl maximálně Peters, ale ten to měl v hurikánu v Dauhá. Takže to byl boj o druhé místo od té doby,“ poznamenal Vadlejch.

A zatímco před třemi lety v Tokiu druhé místo získal výkonem 86,67 před krajanem Vítězslavem Veselým, který tehdy hodil 85,44, tentokrát mu ani hod daleko za 88 metrů nestačil. „Skvělý výkon, horší pořadí. Samozřejmě, medaili jsem chtěl, ale netušil jsem, že za 88,50 medaile nebude,“ kroutil hlavou Vadlejch.

Zůstal jen o patnáct centimetrů za zlatým výkonem z červnového mistrovství Evropy v Římě. Uhájil pozici nejlepšího Evropana, ale olympijský bronz mu o čtyři centimetry vzal dvojnásobný mistr světa Anderson Peters z Grenady.

„To může být klidně i chyba měření,“ podotkl Vadlejch a poukazoval na to, že hrot oštěpu se může zabodnout v různém úhlu. „Je to titěrný rozdíl, který ale občas rozhoduje,“ dodal.

O medaili se pokusí příště

Snažil se na Petersův hod zareagovat, ale už se mu to nepodařilo. Poprvé na vrcholné akci, jako je mistrovství světa a Evropy nebo olympiáda, skončil na bramborové pozici. Je to už páté čtvrté místo pro českou výpravu na těchto olympijských hrách.

Medailová bilance zůstává tři dny před koncem her na zlatu smíšené tenisové čtyřhry Kateřina Siniaková, Tomáš Macháč a bronzu družstva kordistů. „Jsem rád, že jsem byl součástí takového závodu, ale samozřejmě mě to mrzí za české fanoušky, kterým jsem chtěl tu medaili z královny sportu, z toho, myslím, nejhezčího sportu, přinést. Ale příště o ni zase budu bojovat, určitě mě tohle nezlomí,“ vzkázal Vadlejch.

Nový olympijský šampion Nadím má podle něj zvláštní techniku. „On naskakuje ten hod a pak prostě, když to trefí, tak ten oštěp pak jede po takovém polštáři a nechce padat,“ popsal Vadlejch.

Přímých soubojů s pákistánským soupeřem má jen pár. Například od loňského mistrovství světa startoval Nadím jen v Paříži, nejdříve na mítinku Diamantové ligy a pak na OH. „Myslím, že je to historicky unikátní, tenhle přístup. Proč to dělá, to nikdo netuší. Asi to dělá dobře. Je olympijský šampion, víc k tomu asi říct nejde,“ dodal třiatřicetiletý český reprezentant.