Slzavý olympijský debut prožívá v Paříži česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel. Po pondělním rozběhu plakala kvůli zklamání ze svého výkonu, dnes už to bylo štěstím po postupu do semifinále. V rozhovoru po závodě se devatenáctiletá atletka svěřila, že něco takového si na začátku sezony vůbec neuměla představit.

Juniorská mistryně Evropy si semifinále vrcholné globální atletické akce zajistila výkonem 50,81 sekundy. Na přímý postup ze druhého opravného běhu nedosáhla, ale postup si "vyčekala" v jednom z křesel pro běžkyně se dvěma nejlepšími časy z ostatních závodnic. Když se před ni ani ve čtvrtém běhu nikdo nedostal, mohla se společně s Jihoafričankou Mirandou Charlene Coetzeeovou radovat z postupu. "Když tam padlo to číslo, pro soupeřku to byl bohužel pomalejší čas, ale pro mě to v tu chvíli znamenalo, že jsem se dostala (do semifinále), tak ty emoce šly nahoru," svěřila se Manuel.

Prozradila, že se jí do očí vehnaly slzy. "Včera jsme brečela, dneska brečím zase. Jsem ráda, že to dopadlo," pochvalovala si čtvrtá žena z mistrovství Evropy v Římě. Pondělní pláč ale rozhodně nebyl štěstím, čas z rozběhu 52,20 měl daleko k tomu, co v této sezoně předváděla. "Upřímně vůbec nevím, co se včera stalo. Myslím, že to možná byl takový zásek. Včera mi to vůbec nesedlo a ten čas byl otřesný. Dneska jsem přišla na start a cítila jsem se úplně jinak, cítila jsem se dobře. Bylo to i pod 51. Nemůžu na sto procent říct, čím to bylo, ale cítila jsem se úplně jinak a dneska mi to v pravou chvíli vyšlo," pochvalovala si.

Semifinále si chce užít

Vystoupení pod pěti kruhy nakonec předčilo její očekávání. "Myslím, že tohle už je nad rámec všech mých očekávání. Kdyby mi někdo na začátku sezony řekl, že splním limit nebo se dostanu na olympiádě do semifinále, tak bych mu nevěřila," řekla Manuel.

Reálnou šanci na postup ze semifinálové čtyřiadvacítky do finálové osmičky na těchto hrách nemá, semifinále může běžet uvolněně. "Myslím, že si to budu užívat a můžu jít do závodu s čistou hlavou, protože tohle už je pro mě vítězství. Byla bych ráda, kdyby to bylo zase pod 51 sekund," dodala.