Kde jsou limity tohoto mladíka? Ze skoku o tyči udělal už dávno one man show a jeho soupeři si mohou být jisti, že budou bojovat jen o druhé místo. Na olympiádě v Paříži Armand Duplantis překonal světový rekord výkonem 625 centimetrů. Historii se mu povedlo přepsat už podeváté.

Jeho suverenitu dokládá i vsuvka z poměrně dávné minulosti. Čtyřiadvacetiletý atlet přezdívaný Mondo se stal teprve druhým tyčkařem, který na olympijských hrách získal dvě zlaté medaile za sebou. Před ním se to v letech 1952 a 1956 povedlo Američanovi Bobu Richardsovi.

Ale vraťme se do přítomnosti. Letos se rodák z Lafayette v USA reprezentující Švédsko rekordně zaskvěl v dubnu v čínském Xiamenu. Teď ve městě nad Seinou přidal další centimetr. Scénář vyšel dokonale, atletický démon skončil rekord na třetí pokus.

„Miluju atletiku, jsem posedlý svou disciplínou,“ vyprávěl Duplantis po závodě novinářům. „Mým největším snem bylo odmalička překonat světový rekord na olympiádě, a to se mi podařilo,“ zářil.

„Dav šílel. Byl tu hluk jako při zápasu amerického fotbalu. Mám trochu zkušenosti být na stadionu s kapacitou 100 tisíc lidí, ale nikdy jsem nebyl úplně středem pozornosti. Jen jsem se snažil nasát energii, kterou mi všichni dávali. A dávali mi ji hodně. Vyšlo to,“ líčil své pocity.

Podívejte se, jak Armand Duplantis na olympiádě v Paříži překonal světový rekord:

| Video: Youtube

Je to neuvěřitelné. Dvojnásobný olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa a trojnásobný mistr Evropy zdolal metu začínající šestkou už šestaosmdesátkrát. Po překonání maxima běžel ze sektoru rovnou k ochozům.

Rekordy překonává, kdy chce

Slavil s fanoušky, líbal se s přítelkyní a radoval se s rodiči. K tomu na Stade de France hrála skladba Dancing Queen od švédské skupiny Abba. O světový rekord se pokoušel i na nedávném ME v Římě, ale zřejmě si to nejlepší nechal na největší sportovní událost roku.

„V podstatě láme světové rekordy, kdy chce. Překonal je na světových a evropských šampionátech, ale tohle je olympiáda. Miluje velké okamžiky a velká pódia,“ uvedl v komentáři pro BBC Michael Johnson, někdejší famózní čtyřstovkař a čtyřnásobný olympijský vítěz.

Z tribun si fanoušci v závěrečné fázi soutěže notovali Mondo! Mondo! Přímo u rozběžiště ho při rekordních pokusech vehementně povzbuzovali jeho soupeři. „To je důkaz, že si jeho triumfy všichni přejí,“ zmínila v roli expertky bývalá olympijská vítězka v sedmiboji Dame Denise Lewisová.

Splní se předpověď otce?

Zatímco někdejší vládce tyčky Sergej Bubka změnil světový rekord v letech 1984 až 1994 sedmnáctkrát, Duplantis ho může vzhledem ke svému mládí překonat. Je synem bývalého tyčkaře Grega, Američana, který s Bubkou svedl nejeden souboj, a švédské sedmibojařky Heleny.

Poprvé vytvořil světový rekord ve věkové skupině do sedmi let. Následovala maxima ve všech kategoriích s výjimkou období 14 až 16 let. Netrvalo dlouho a překonal otce, když v sedmnácti zdolal 580 cm. Poprvé překonal světový rekord výkonem 617 v roce 2020, když jako dvacetiletý o centimetr pokořil skok Francouze Renauda Lavillenieho.

Jak vysoko může výjimečný mladík, který se dotýká nebes, doletět? V pondělním finále udivoval obrovskou rezervou nad laťkou. Jeho otec před časem prohlásil, že v jeho silách může být výška 640 centimetrů.