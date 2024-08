Tereza Hrochová obsadila 26. místo za 2:30:00 a ve srovnání s maratonem v Sapporu na minulé olympiádě si polepšila o 32 příček. Zůstala jen dvě příčky za nejlepším výsledkem české maratonkyně na hrách, jehož dosáhla Alena Peterková v Barceloně v roce 1992. Druhá česká běžkyně Moira Stewartová při své olympijské premiéře doběhla na 66. místě v čase 2:38:07.

Hassanová už před pařížskými hrami prozradila, že ji Zátopek inspiroval k pokusu získat medaile na třech nejdelších tratích, což se nikomu jinému nepodařilo. Na 5000 a 10 000 metrů nezopakovala zlatý double z Tokia, doběhla shodně třetí. Maraton, který loni běžela poprvé, ale zvládla skvěle a získala celkově už svou šestou olympijskou medaili.

Na kopcovité trati do Versailles a zpět si to před pařížskou Invalidovnou ve finiši rozdaly Hassanová s Assefaovou. Nizozemka původem z Etiopie uplatnila své mílařské schopnosti jako mistryně světa na 1500 m z roku 2019 v Dauhá. Dva dny po bronzu na desítce svou olympijskou sbírku obohatila o třetí zlato. Medaile teď má jako jediná ze všech tratí od 1500 metrů po maraton.

V Paříži během deseti dnů uběhla více než 62 kilometrů. „Měla jsem z toho závodu strach. Každý krok strašně bolel a já se několikrát ptala: Proč to děláš? A čekala jsem, kdy mě to zlomí. Na konci jsem si říkala: Sifan, je to jen sprint na 200 metrů. Teď nemám slov, je to jako sen," řekla vítězka.