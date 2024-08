Chtělo by se říct, že svět se zbláznil. V roce 2020 se olympiáda v Tokiu kvůli koronavirové pandemii nekonala, o rok proběhla bez diváků a za přísných protiepidemiologických opatřeních včetně nošení protivných roušek. Ve čtvrtek večer si však Noah Lyles v Paříži doběhl pro bronz na dvoustovce s diagnostikovanou nákazou covidu-19.

Sedmadvacetiletý vítěz stovky před startem křepčil jako by už byl vítězem. Zdálo se, že je plný své obvyklé energie. Přitom už od úterý věděl, co s ním je. S covidem odběhl i semifinále, ale v boji o medaile na vytoužené zlato nedosáhl. Byl rád, že doběhl třetí, za cílem se zhroutil na Mondo, ocitl se v péči zdravotníků a nakonec skončil na invalidním vozíku.

Je něco takového v roce 2024 možné? A zvlášť na olympiádě? Asi ano…

„V úterý jsem se probudil už v pět hodin ráno a cítil jsem se opravdu hrozně. Bylo mi jasné, že to není jen bolest ze závodu na 100 metrů,“ sdělil Lyles americké stanici NBC. „Probudil jsem doktory a test bohužel ukázal, že jsem pozitivní na covid. Moje první myšlenka byla nepropadat panice. Myslím, že jsem už běžel v horších situacích.“

Lyles odešel dobrovolně do karantény, aby nenakazil kolegy. Dva dny byl viděn s rouškou, ale protože trpí astmatem, nikoho to zvlášť nepřekvapilo. Jen málokdo věděl, co s ním opravdu je. Až po závodě na 200 metrů se ozvala americká atletická federace Track & Field.

„Po důkladném lékařském vyšetření se Noah rozhodl soutěžit. Respektujeme jeho rozhodnutí a jako organizace důsledně dodržujeme pokyny pro respirační onemocnění, abychom zabránili šíření nemocí mezi členy týmu a chránili jejich zdraví a výkon,“ stálo v prohlášení.

Za cílem nemohl popadnout dech

„Měl jsem lepší dny, ale zase chodím,“ vykládal Lyles později po závodě. „Za cílem jsem byl docela zmatený. Cítil jsem dušnost, bolest na hrudi, chvíli jsem nemohl popadnout dech, ale už je mi mnohem lépe,“ líčil sprinter, který chtěl v Paříži získat tři zlaté medaile, ale na to už musel zapomenout.

Před cestou na olympiádu doporučila Světová zdravotnická organizace a francouzské ministerstvo zdravotnictví zkontrolovat stav očkování proti běžným infekčním chorobám včetně spalniček, černého kašle, dětské obrny a covid-19.

To že nákaza, která dva roky strašila lidstvo, stále z populace nezmizel, se zmiňuje poměrně často. Není však už brána jako smrtící hrozba. Přímo v Paříži bylo pozitivně testováno nejméně devatenáct olympioniků. Jednat se mělo o australské plavce Lani Pallisterovou a Zaca Stubblety-Cooka, Brita Adama Peatyho a pět členek australského týmu vodního póla.

Mnohem přísněji se ke covidu přistupovalo před měsícem na Tour de France. Například organizátoři a zástupci médií museli při kontaktech s jezdci a personálem týmů povinně nosit roušky. Přesto se někteří závodníci nakazili a z třítýdenního závodu odstoupili. Vítězný Tadej Pogačar prozradil, že měl covid týden před Tour.