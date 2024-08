Bude v ohrožení Rudishův rekord?

close info Zdroj: Deník / Kaboň Lukáš zoom_in David Rudisha v Ostravě.

Už je to už dvanáct let, co Keňan Davida Rudisha na OH v Londýně deklasoval na osmistovce veškerou konkurenci. K jeho tehdejšímu rekordnímu času 1:40,91 sekundy se za to dobu moc rivalů nepřiblížilo.

Letos by se to však jednomu mohlo podařit. Skvělé časy totiž předvádí Djamel Sedjati. Pětadvacetiletý Alžířan se časem 1:41,56 neprve zařadil na třetí místo historických tabulek, ale o pět dní později se zlepšil na 1:41,46. Následně se nechal slyšet, že si na Rudishův rekord troufá. Finále osmistovky se poběží 10. srpna.