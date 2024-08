Dělá všechno pro to, aby se stal novým Usainem Boltem. Taková osobnost od konce jeho kariéry světové atletice chyběla. Olympijským vítězstvím na stovce udělal Noah Lyles první krok, aby překonal fenomenální Jamajčana. Další mají v Paříži následovat na dvoustovce a ve štafetách. Ano, sedmadvacetiletý Američan se chce zapojit i do čtvrtkařské štafety a z Paříži odvést čtyři zlaté medaile.

To Bolt neměl, ale co se týká rychlosti, tak v tom ohledu je rychlejší. Drží světové rekordy, ale medaile jsou přece jen zářivější. Lyles se etabluje jako dědic trůnu, snaží se o image, jakou získával masy jeho ikonický předchůdce a superhvězda. A je to znát. Lyles je oproti minulosti víc showman, otevřený, elektrizující a nebojácný.

A navíc je tu skutečnost, že se Američan stal po dvaceti letech prvním králem stovky ze země, která je sprintu zaslíbená. Naposledy s vlajkou s pruhy a hvězdami slavil v Aténách pozdější dopingový hříšník Justin Gatlin.

Rozhodl předklon na cílové šachovnici

Nědělní doběh na Stade de France byl nebývale těsný. Následné okamžiky se nekonečně táhly. Nikdo nevěděl, jestli nebude první Jamajčan Kishane Thompson, tabulkově nejrychlejší sprinter této sezony (9,77). Rovinku na fialovo-šedém oválu Mondo prolétli oba shodně za 9,79, ale nakonec rozhodlo pět tisícin.

„Šel jsem za ním a říkám: Myslím, že to máš! Když jsem pak ale uviděl, jak se na tabuli rozsvítilo mé jméno, pomyslel jsem si: Ach můj bože!“ líčil Lyles, co prožíval při vyřčení verdiktu.

O triumfu rozhodl předklon na cílové šachovnici. Ovšem ještě deset metrů před cílem by se olympijským vítězem určitě nestal. Pravděpodobně by ani neměl medaili. V polovině finále běžel až sedmý. Jenže pak na dráze stadionu na předměstí St. Denis nastartoval ohromné zrychlení. Rozkmital tělo k rychlosti 43,6 km/h, a to rozhodlo o těsné výhře.

„Ameriko, říkal jsem ti, že na to mám. Každý ví, že to jsem já Noah Lyles. Vždycky to budu já a brzy přijdou další medaile,“ explodoval v následujících momentech rodák z Gainesville na Floridě.

„Spousta lidí sleduje mou sebedůvěru. A hranice mezi sebedůvěrou a domýšlivostí je nejasná, to je věc názoru. Já na to obvykle odpovídám, podívejte se na můj život a čím jsem si musel projít,“ vykládal sprinter, který si z posledních her v Tokiu odvezl bronz, ale loni na MS v Budapešti už získal tři zlaté medaile.

Je oslavován jako rocková hvězda

Lyles se dostává i do povědomí nesportovního světa. Je tváří nového dokumentárního seriálu Netflix pod názvem Sprint. „Pokud nemáte energii hlavní postavy, pak nemáte šanci vyhrávat,“ říkal v rozhovoru o pořadu.

Neměl snadné dětství. Srážely ho problémy s astmatem, poznamenal ho rozchod rodičů. A byl to sport, co mu nabídlo cestu ze stresu. „Ležel jsem v nemocnici, ale stalo se, že nebyly peníze na léky. Rodina se potýkala s nedostatkem financí, kolikrát nemohla platit účty za elektřinu,“ zmínil v dokumentu.

Nyní je však oslavován jako rocková hvězda. „Páni, to byl vzrušující závod!“ napsal Magic Johnson, bývalý slavný basketbalista, ze své jachty na síť X. „Všichni jsme z Noaha nadšení, že stal se nejrychlejším mužem na světě!“ A přidávají se další celebrity.

Lylesovým cílem je prožít ještě báječnější kariéru než Bolt. „To chci. Mám rychlost, mám gen zábavy a jsem osobnost."