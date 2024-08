České občanství získal rodilý Ukrajinec v květnu. Následovalo svolení od Světové atletiky, aby mohl reprezentovat novou vlast, a v červnu si odbyl reprezentační premiéru na římském mistrovství Evropy. Nyní před ním rozvírá náruč olympijská Paříž.

Jeho příběh je podobný řadě jeho krajanů. Do Česka přijel před šesti roky jako mladík za prací. V tu chvíli šel sport na druhou kolej. Respektive se s ním rozloučil a netušil, že by to ještě někdy mohlo být jinak. Prioritou bylo vydělat si fyzickou prací na živobytí. Zajistit sebe i rodinu.

Neobvyklý dárek, který mu změnil život

Možná by to tak pokračovalo dodnes. Jenže po třech letech sportovní pauzy ho manželka překvapila neobvyklým dárkem. „Věnovala mi atletické kladivo a to byl popud, abych se ke sportu postupně vrátil. Nejdřív k tréninku a pak i k závodům. Díky povolení startovat za Česko se zvýšila motivace. Teď stojím tady a moje žena je šťastná,“ culil se rodák z Deljatynu.

Volodymyra Myslyvčuka podporuje Český atletický svaz, pomáhá mu i Dukla Praha, v jejíž v barvách hází. Není však ve středisku, a tak dál normálně pracuje. Na sport má prostor po šichtě a není výjimkou, že doma v Kralupech nad Vltavou trénuje v noci. Na olympiádu do Paříže cestoval s atletickou výpravou v úterý, ale ještě v pondělí makal na stavbě.

Ukrajinec Volodymyr Myslyvčuk reprezentuje Česko

„Bohužel nejsem profesionál. Musím živit rodinu, a tak zedničím a k tomu dělám ještě v úklidové firmě. Čistíme koberce, sedačky a křesla. Den před odletem jsem si odkroutil osm hodin na stavbě a na Paříž jsem si vzal volno,“ popsal svůj režim osmadvacetiletý kladivář, který si účast na olympijských hrách zajistil díky postavení ve světovém žebříčku.

Chlap jak hora, jenž si na jaře v Kolíně vytvořil hodem dlouhým 77,31 metru osobní rekord, může využívat sportovní zařízení na Julisce. S kladivem trénuje pod vedením Dušana Krále na hřišti Slavie v pražském Edenu, ale také - jak již bylo zmíněno - si v Kralupech přidává posilovnu a noční vrhačskou fázi.

Roztočí se před domem a kladivo pošle do tmy

„Neházím na stadionu, ale hned u domu, kde bydlím. Samozřejmě tam není ani kruh. Prostě se na osvětlené dlažbě trochu roztočím a pošlu náčiní do pole. Je to tam trochu do kopce, a protože to bývá po půlnoci, svítím si pak baterkou, abych našel kladivo v místech, kam asi mohlo dopadnout. Noční fáze trvá asi půldruhé hodiny,“ popsal netradiční formu přípravy.

V Paříži chce ukázat, co za čtyři roky po návratu ke kladivu natrénoval. „Potěšil by mě pěkný výkon. Mám za sebou vystoupení v Římě, kde to skončilo v kvalifikaci, ale to beru jako velkou zkušenost,“ zavzpomínal na evropský šampionát. A jeho sen? „Věřím, že když se mi povede hodit daleko, mohl bych se sportu věnovat na profesionálnější úrovni. Hodně bude záležet na pařížském výsledku. Zatím jsem napůl sportovec a napůl dělník,“ vyprávěl.

Ve francouzské metropoli zažije dvojitou premiéru. Kromě té olympijské i cestovatelskou. „Nikdy jsem v Paříži nebyl. Snad se stihnu někam kouknout, ale na nějaké velké courání nebude prostor. Nejsem turista, ale reprezentant,“ usmál se Volodymyr Myslyvčuk.

Na ploše Stade de France se objeví v kvalifikačním klání v pátek 2. srpna, na případné finále si bude muset počkat do nedělního večera.