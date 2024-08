Mistrovští Oceláři už zahájili přípravu na novou sezonu, ale Vrána s účastí v Paříži počítal dlouho dopředu. "S malým jsem tady byl čtyři, pět dní. Říkal jsem už po Vánocích, že na olympiádu, pokud to vyjde, pojedu. A jsem za to hrozně rád, že jsme měli tu možnost tady být. Zítra ráno jedeme domů, zpátky do práce," řekl novinářům.

Věřil, že v klubu mimořádnou situaci chápou. I další třinečtí hokejisté na dálku Ogrodníkové fandili. Dnes dali na instagram vzkaz, v němž odhazují své hokejky podobně jako oštěpy.

Vrána se synem sledovali oštěpsřské finále dole na tribuně přímo za sektorem. "Měli jsme lístky na druhou stranu, ale ukecali jsme lidi a seděli jsme celý závod tady. Malý má zážitek na celý život, já taky. Atmosféra tady, to je neskutečné. Nevím, kolik je tady lidí, šedesát, sedmdesát tisíc lidí, to je prostě pecka. A aby se udělala medaile… Já mám hroznou radost," prohlásil devětatřicetiletý útočník.

Díky vztahu s Ogrodníkovou proniká do tajů nejúspěšnější české atletické disciplíny. "Když si to člověk zkusí osobně, tak si uvědomí, jak je to strašně technicky i fyzicky náročný sport. Načasovat ten pohyb, odhod je tak neskutečně těžké, že si někdy říkám, že jsem občas závody komentoval neskutečně naivně. Je to strašně těžké, a klobouk dolů, co holky a kluci v tom oštěpu dělají," dodal.