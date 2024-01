Tahle sezona ukáže, čeho je schopná. První velké měření čeká Lurdes Glorii Manuel v úterý 30. ledna, kdy v Ostravě proběhne atletický mítink Gold Czech Indoor Gala. Čtvrtkařka, která minulý rok ovládla juniorské ME a na domácím šampionátu zaběhla ve své kategorii český rekord na 400 metrů, má smělé plány.

Lurdes Gloria Manuel | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Tahle sezona ukáže, čeho je schopná. První velké měření čeká Lurdes Glorii Manuel v úterý 30. ledna, kdy v Ostravě proběhne atletický mítink Gold Czech Indoor Gala. Čtvrtkařka, která minulý rok ovládla juniorské ME a na domácím šampionátu zaběhla ve své kategorii český rekord na 400 metrů, má smělé plány.

Letos by ráda závodila na evropském šampionátu v Římě a také na MS juniorů v Peru. A třeba i na olympiádě v Paříži. „Jenže to bych si ještě musela vylepšit osobní rekord,” vysvětluje talentovaná atletka, které na loňském mistrovství ČR na domácím stadionu v Táboře zaběhla čas 51,23 a k olympijskému limitu jí chybělo jen 28 setin.

„Minulou sezonou jsem překvapila úplně všechny. Byl to šok, když jsem doběhla v novém rekordu. Limit na olympiádu je 50,95, což na první pohled vypadá, že je to kousek… Jenže čím je člověk blíž, tím je to těžší a těžší. Sama jsem na sebe letos zvědavá,” pokračuje sprinterka s přezdívkou Lu.

Proti silným soupeřkám

Stále teprve osmnáctiletá dívka, která má po otci kořeny v Angole a po matce v Rusku, se na náročnou sezonu připravovala na Šumavě. „Ale dvakrát jsem byla i na Kanárských ostrovech, kde už byly tréninky fakt rychlé,” vypráví členka VS Tábor.

Minulý týden začala v Praze českým juniorským rekordem na 200 metrů 23,63, ale vrchol domácí halové sezony ji čeká už na konci ledna na čtyřistametrové trati v Ostravě. „Doufám, že se mi povede zaběhnout čas, s nímž budu spokojená,“ přeje si studentka táborské obchodní akademie.

Rodina podporuje Lurdes Glorii ManuelZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Soupeřky bude mít silné. Na startu nebudou chybět Tereza Petržilková a Lada Vondrová, tedy dvojice bronzových medailistek ze smíšené štafety na 4x400 metrů na MS v Budapešti. A také finalistky čtvrtky z loňského halového ME v Istanbulu, s nimiž zároveň na zmíněném českém šampionátu v Táboře stála na pódiu.

Mladičkou běžkyni prověří i zahraniční hvězdy. Největší favoritkou by měla být obhájkyně prvenství Nizozemka Lieke Klaverová. Již tak nabitou konkurenci rozšíří i členka úspěšných polských štafet Justyna Swiety-Erseticová.

„Příprava byla po všech stránkách v pohodě, takže doufám, že tomu bude odpovídat i sezona,” přeje si svěřenkyně Šárky Chládkové a Vratislava Šediny a nijak se netají tím, že raději závodí venku.

„Na otevřeném stadionu mám pro sebe svůj prostor a dráhu. Ale na druhou stranu, kdyby nebyla halová sezona, tak by příprava na léto byla až moc dlouhá,” přemítá Manuel.