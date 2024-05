Vědělo se, že se v Táboře líhne nevídaný atletický talent. Ale že teprve osmnáctiletá Lurdes Gloria Manuel zaběhne v Ostravě na Zlaté tretře čtyřstovku za 50,59 sekundy a splní limit pro účast na pařížskou olympiádu, asi předpokládal málokdo.

Zlatá tretra, atletický mítink kategorie Continental Tour - Gold, 28. května 2024, Ostrava. Vpravo česká čtvrtkařka Gloria Lurdes Manuel. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Rázem je všechno jinak. Osmnáctiletá studentka třetího ročníku Obchodní akademie v Táboře se stala aktuální českou jedničkou na 400 metrů, vytvořila domácí juniorský rekord, zařadila se na čtvrté místo tuzemských historických tabulek a je pátou Evropankou mezi dospělými. A to je zajímavá informace k nadcházejícímu ME v Římě.

„Před sezonou jsem měla určitá očekávání. Myslela jsem na čas okolo 51 sekund, ale že bych mohla už v úvodu sezony běžet tak rychle, to jsem nečekala,“ přiznala v rozhovoru s Deníkem dívka, jíž přátelé oslovují Lu a která má po otci kořeny v Angole a po matce v Rusku.

Z Ostravy jste spěchala domů, abyste mohla být ráno ve škole. Věděli tam o vašem skvělém výkonu?

Odvážela mě trenérka a do postele jsem dostala chvíli po půlnoci. Měla jsem i trochu čas se připravit na testy, které se v těchto dnech píšou. Ve škole mě překvapili. Spolužáci, třídní učitelka a dokonce i ředitel mi gratulovali. Moc si vážím, že mi pomáhají s individuálním plánem.

Jaké přivítání vám doma připravila rodina?

To bylo skvělé - s objetím, písničkami a tancem. Takhle to u nás při mých návratech z úspěšných akcí chodí. (usmívá se) Všichni jsme se radovali a ještě o víkendu uspořádáme oslavu.

V cílové rovince čtyřstovky většině závodníků dochází síly, ale vy tam vypadáte svěží a soupeřky předbíháte. Máte na to nějaký recept?

To je naše taktika. První dvoustovku neběžím moc rychle a až potom se do toho pořádně opřu. Zatím to tak vychází, ale v Ostravě jsem už v posledních padesáti metrech cítila, že nohy dostávají zabrat.

Co říkáte tomu, že jste najednou jedničkou mezi Češkami a pojedete na OH do Paříže?

Upřímně tomu pořád nemohu uvěřit, ale je to skvělý pocit. (usmívá se) Vůbec jsem netušila, že bych mohla splnit olympijský limit. Jsem moc šťastná…

Před sebou máte několik letních výzev. Jednak Řím, olympiádu a pak ještě juniorský šampionát. Dá se to všechno stihnout?

Bude to hodně náročné - fyzicky i psychicky - padnou na to prázdniny. Zatím máme s trenéry v plánu všechny akce, ale uvidí se podle výsledků a zdraví.