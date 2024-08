Finalistka červnového mistrovství Evropy v Římě, kde si výkonem 50,52 zaběhla osobní rekord, a semifinalistka nedávných olympijských her v Paříži to v tuto chvíli vidí padesát na padesát.

Nyní má však devatenáctiletá závodnice úplně jiné starosti. Po návratu z olympiády a krátkém odpočinku se zase vrhla do přípravy a v pondělí odletěla do Peru, kde se koncem srpna koná juniorské mistrovství světa.

„Původně to byl hlavní cíl sezony. To jsme však nevěděli, že se kvalifikuju na olympiádu a dostanu pozvánku do Monaka na Diamantovou ligu. Tím se závodní program nakumuloval a cítím únavu. Sezona je už hodně dlouhá,“ přiznala atletka z Tábora, která od září nastoupí do čtvrtého ročníku obchodní akademie.

Za necelý rok bude maturovat. Před tím se však talentovaná atletka musí začít vážně zabývat otázkou, jak se bude v příštích letech odvíjet její kariéra?

„Existuje varianta, že bych odešla studovat na americkou univerzitu. Vidím to tak padesát na padesát,“ přemítala dívka, které všude říkají Lu. „V podstatě jsou tři možnosti. Jednak odjet do Ameriky, zůstat v Česku nebo zkusit najít něco vhodného v Evropě. Bude hodně záležet na nabídkách.“

Má zůstat doma, nebo odjet pryč?

Od amerických koučů už nějaké signály zaznamenala. „Jenže zatím dál vyčkávám, jestli se naskytne něco zajímavějšího. Momentálně to není ve fázi, že bych byla stoprocentně rozhodnutá,“ přiznala.

Nevylučuje, že by mohla zůstat mimo Česko v Evropě. Pro tuto eventualitu mluví zázemí u některé z tet. Na výběr toho má docela dost. „Jedna teta žije v Belgii, další jsou ve Francii, Anglii a v Portugalsku,“ usmívala se. „Ještě je ale opravdu příliš brzo na to, abych říkala něco konkrétního.“

Co se týká studijního pobytu v USA, konzultovala situaci s reprezentační kolegyní Barborou Malíkovou, s níž se setkala při jarním štafetovém šampionátu na Bahamách, a která od roku 2021 studuje na Virginia Tech University průmyslový design.

„Sondovala jsem, jak to Barča zvládá, jestli jí to vyhovuje a jak se jí tam líbí. Ptala jsem se, na jakém principu je tam sport postavený a jak to při závodech Amerického univerzitního šampionátu NCAA funguje. Vím, že je to docela odlišné od toho, co znám z domova,“ zmínila.

V Limě by byla spokojená s finále

Moc času na volbu ji už nezbývá. „V nejbližších měsících se budu muset vyjádřit. Doufám, že budu mít šťastnou ruku a že se rozhodnu správně,“ prohlásila Lurdes Gloria Manuel, kterou za necelé dva týdny čeká velká výzva v Peru, kde nastoupí v roli úřadující juniorské mistryně Evropy.

„V Limě bych ráda postoupila do semifinále a pokud by to vyšlo na finále, byla bych moc spokojená. Hodně bude záležet na tom, jaké nás tam čekají podmínky. V takových destinacích mohou hrozit střevní potíže a rovněž bude důležité vyrovnat se s osmihodinovým časovým posunem,“ upozornila dcera angolského otce a ruské matky.

Vlastní šampionát se koná ve dnech 27.-31. srpna. „Jsem na tom podobně jako dvě soupeřky, které jsem potkala v Paříži. Měly by závodit i v Limě a jedna z nich stejně jako já běžela olympijské semifinále. Vím, že to bude těžké, ale v podstatě to bude znamenat konec dlouhé sezony. Není proč se šetřit,“ dodala.