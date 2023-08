Po stříbru z atletického mistrovství ČR v Táboře odjížděla čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel na juniorské mistrovství Evropy do Jeruzaléma v roli favoritky. Tu ve středu potvrdila, když dosáhla času 51,94 sekundy. Druhé zlato pro českou výpravu vybojovala Karolína Jarošová v závodě na 3000 metrů překážek.

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vybojovala na juniorském mistrovství Evropy zlatou medaili | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Talentovaná osmnáctiletá sprinterka s angolskoruskými kořeny skončila v Táboře druhá výkonem 51,23, kterým vede evropské juniorské tabulky. Navíc byla na nadcházející mistrovství světa do Budapešti nominována do štafety. V Jeruzalémě se táborská atletka radovala z medaile už loni, kdy na ME do 18 let vybojovala stříbro.

„Mám velkou radost. Nemůžu tomu pořád uvěřit, že si domů odvezu zlatou medaili,“ vyprávěla Manuel v rozhovoru pro web atletického svazu. „Loni mi zlato těsně uteklo, teď jsem si to vynahradila. Pamatuju si jen poslední dvoustovku, v rovince jsem poznala, že mám ještě nějaké síly, a tak jsem přidala a v cíli byla první.“

Jarošovou vítězství překvapilo

Jarošová byla při stýplu velice aktivní. Poprvé se vydala do čela po kilometru, kdy se jí zdálo tempo příliš pomalé. Druhý a rozhodující nástup si pak nechala před náběhem do posledního kilometru. Od soupeřek se odpoutala a náskok jí vydržel až do cíle, kam doběhla v čase 10:04,57.

„Vítězství jsem vůbec nečekala. Přijela jsem si pro zkušenosti, protože jsem tady jedna z nejmladších. Chtěla jsem ukázat, co jsme natrénovali, a ono to vyšlo,“ usmívala se Jarošová.

Navíc Ondřej Gajdoš a Natálie Millerová získali bronzové medaile v bězích na 1500 metrů.