Před týdnem bojovala v Římě s nejlepšími Evropankami a nakonec na čtyřstovce vyválčila skvělé čtvrté místo. Nyní si mladičká Lurdes Gloria Manuel užívá odpočinku a dopřává si zasloužených oslaviček. Na táborské obchodní akademii zároveň zvládá studijní povinnosti.

Lurdes Gloria Manuel | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Těšila jsem se na rodinu i na naší tréninkovou skupinku. Když jsem přijela, nechyběla velká objímačka, ale větší oslavy proběhnou až o nadcházejícím víkendu. Čas rychle utíká, ale na tohle si prostor ráda udělám. Restaurace je vždycky až druhou volbou, a tak se to chystá u nás doma. Víc preferuju pochoutky, která připravuje mamka,“ vykládá osmnáctiletá slečna.

„Už se těším, co připraví. Samozřejmě ji při tom pomáháme, aby toho na ní nebylo moc. Já tedy v kuchyni moc věcí nezastanu. Spíš to přenechám jiným. Zvládnu tak maximálně nějaký salát,“ usmívá se dcera ruské matky a angolského otce.

Na tabuli nebudou chybět pokrmy z vlasti jejích rodičů, ale i obvyklé české pochoutky. „Budeme mít třeba angolský puding s karamelem a nějaké ruské saláty,“ líčí Lurdes Gloria Manuel, která si v římské finálové bitvě zaběhla nový osobní rekord 50,52.

Už ví, co bude mít na vysvědčení

Usměvavá dívka, která kromě češtiny, portugalštiny a ruštiny ovládá i angličtinu a francouzštinu, se po návratu stačila potkat i s některými táborskými atlety, a dočkala se i přivítání ve škole.

„Všichni se z mých úspěchů radovali. Já jsem zase ráda, že mi obchodní akademie umožňuje studovat podle individuálního plánu. Na pár věcí do školy jsem se musela podívat i v Římě, ale učení mi jde líp do hlavy, když na něj víc mám klidu,“ pokyvuje hlavou dívka, které se v atletickém prostředí říká Lu.

Ještě musí napsat pár písemek, ale už zhruba tuší, jaké známky se na jejím na vysvědčení objeví. „Úplně pěkné známky to nebudou. Vzhledem k tomu, že ve škole kvůli sportu často chybím, tak mě nejspíš nějaká trojka nemine,“ domnívá se.

Na únavu z náročného programu na Olympijském stadionu v Římě už víceméně zapomněla. „Ani jsem neměla moc času přemýšlet o tom, jestli fyzická námaha odezněla nebo mě něco bolí. Musela jsem se hned pustit do studia a zvládnout testy k uzavření klasifikace.“

Měsíc před olympiádou bude jen trénovat

Už také promýšlela, jak by měl vypadat maturitní ročník, do nějž vstoupí po prázdninách. „Po dohodě s trenéry bych se měla škole víc věnovat a atletiku přizpůsobit studijním povinnostem. Aby maturita dobře dopadla, neměly by tréninkové kempy být tak dlouhé,“ myslí si.

Hned po skončení školního roku Lu čeká ve Zlíně mistrovství republiky. „Ještě jsme se s trenéry definitivně nerozhodli, jakou trať poběžím. Variant je několik. Vybereme tu nejvhodnější, aby moje zlínské vystoupení už zapadalo do přípravy na olympiádu,“ míní svěřenkyně Šárky Chládkové a Rastislava Šediny.

„Po mistrákách mám naplánované soustředění. Vlastně se nic nezmění. Abych mohla na olympiádě myslet na pěkný výkon, závodit už nejspíš nebudu. Červenec bude hlavně o tréninku. Do Paříže nechci jet jako na výlet. Ráda bych se vrátila se slušným výsledkem,“ přemítá vycházející hvězda české atletiky.