Nepřestává udivovat. Jaké jsou její možnosti? Kam to jednou dotáhne? Takovými otázkami by se dalo mířit na juniorský titul mistryně světa v běhu na 400 metrů v podání talentované Lurdes Gloria Manuel, který devatenáctiletá sprinterka z Tábora vybojovala v dalekém Peru.

Někomu atletka, které se říká Lu, připomíná francouzskou hvězdu devadesátých let a olympijskou šampionku Marie-José Pérecovou. Ale není třeba se pouštět do odborných analýz. Dcera angolského otce a ruské matky byla v Limě favoritkou. Je vítězným typem, což dokazovala v průběhu sezony, i dvěma předchozími starty na šampionátu v Peru.

Její cesta vzbuzuje emoce a obdivné výroky odborné veřejnosti. Nadšená je z ní Zuzana Hejnová, bývalá hvězda překážkové čtyřstovky, která na jaře začala působit jako trenérka reprezentace pro sekci sprintů a překážek Českého atletického svazu.

Skvělé vyhlídky do budoucna

„Je to úžasné, co v této sezoně zvládla,“ vzpomenula na štafetový šampionát na Miami začátkem května, červnové mistrovství Evropy v Římě, nedávnou olympiádu v Paříži a navíc náročný závěr v Limě. „Je výborně připravená fyzicky, ale i mentálně. A co si budeme povídat - jsou to skvělé vyhlídky do budoucna.“

Překvapil ji průběh čtvrtkařského finále, kdy Češka přibíhala do cílové rovinky s těžko smazatelným náskokem. „Čekala jsem vyrovnaný souboj, ale soupeřkám nedala vůbec šanci,“ uvedla.

„Předpoklady má ohromné, ale musí na sobě dál systematicky pracovat a být naladěná tak, že chce vyhrávat. Má skvěle nakročeno, teď půjde o to, aby se v mladém věku vydala správnou cestou. Sport ji musí dál bavit a mít kolem sebe ty správné lidi,“ zmínila Hejnová dvojici trenérů - Šárku Chládkovou a Ratislava Šedinu, kteří o studentku obchodní akademie pečují.

Dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek, která před třemi týdny v Paříži dodatečně převzala stříbrnou olympijskou medaili, jejich tréninkové metody detailně nezná.

Na výsledek čekala celou noc u internetu

„Jen jsem slyšela, že příprava není příliš tvrdá, a tím pádem je kde přidávat. Osobně si myslím, že by ještě měla vydržet v prostředí, kde vyrůstala, protože jí to běhá výborně. Potom ať se rozhodne, jakou cestou se vydá. Důležité však bude, aby se dostala do správných rukou a její talent se mohl dál rozvíjet,“ poznamenala Hejnová.

Úspěch Lurdes Gloria Manuel intenzívně prožívala výborná čtvrtkařka z generace osmdesátých let minulého století Taťána Netoličková, která na MS 1983 v Helsinkách pod jménem Kocembová doběhla druhá za Jarmilou Kratochvílovou.

„Čekala jsem na finále skoro celou noc, abych se dozvěděla výsledek. Sice to asi žádná televize nepřenášela, ale vydržela jsem vzhůru, abych se aspoň z webů dozvěděla, jak to dopadlo. Věřila jsem, že se nějaký úspěch musí dostavit a pevně jsem doufala, že by to mohlo být zlato,“ líčila.

„Když jsem si to konečně přečetla, tak jsem měla hroznou radost, protože takový úspěch jsme potřebovali. Sice tu jsou Barča Malíková, Lada Vondrová nebo Tereza Petržílková, ale to co předvádí Lu, je něco nevídaného. Jsem za to strašně ráda,“ přiznala.

Když bude zdravá, máme se na co těšit

Výkonnostní růst Manuel je úžasný vzhledem k jejímu mládí a velkou roli v něm hraje i genetická výbava, kterou dostala do vínku od rodičů. „Myslím, že je správně vedená a v budoucnu ji bude možné v tréninku víc naložit. Určitě to není žádná rychlokvaška a pokud bude zdravá, myslím, že se máme na co těšit,“ přála si.

Trochu však někdejší výbornou závodnici zarazilo, že juniorky musely v jeden den absolvovat rozběh i semifinále. „Nechápu, kdo na to přišel… Muselo to být strašně náročné. Čtyřstovka hodně vyždíme zkušené běžce, natož takhle mladé holky,“ kroutila hlavou.

„I přes množství startů v letošní sezoně i drsný závěr v Limě, to Lu zvládla perfektně. Ostatním holkám utekla v místě, kterému říkám pochod smrti. Tedy na konci druhé zatáčky, kde už všem docházejí síly. Při tom má ještě rezervy, například v úvodu čtvrtky,“ dodala Netoličková.