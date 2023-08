Atletické fajnšmekry a především domácí fanoušky, kterých před týdnem na mistrovství ČR v Táboře přišly čtyři tisícovky, nadchlo vystoupení mladičké čtvrtkařky Lurdes Glorie Manuel. Teprve osmnáctiletá svěřenkyně trenérky Šárky Chládkové získala stříbro a časem 51,23 sekundy vytvořila nejen osobní, ale i národní juniorský rekord.

Osmnáctiletá Lurdes Gloria Manuel zazářila při mistrovství republiky na domácím stadionu | Foto: Ivana Roháčková

Dcera angolského otce a ruské matky si po doběhu užívala úžasnou atmosféru. Výkonem potěšila rodinu i známé, kteří jí drželi palce. Před startem se cítila skvěle, a prý na ni nedolehla pověstná tíha okamžiku. „Určité nervozitě se nevyhnu, ale když nás odvádějí na start, tak to ze mě vždycky spadne. Pak už se jen soustředím a nepřemýšlím, jestli jsem nebo nejsem nervózní,“ říkala v rozhovoru pro Deník dívka, které nikdo neřekne jinak než Lu.

Jakou strategii jste ve finále mistrovství ČR zvolila?

S trenérkou jsme se rozhodly, že zkusíme trochu rychlejší začátek. Ve své kategorii většinou volím pomalejší start a rychlejší finiš. Tady to ale bylo úplně jiná úroveň, takže jsme si řekly, že by bylo dobré začít rychleji. Po první dvoustovce jsem cítila, že mám dost sil, takže jsem přidala a vyšlo to.

Špotáková vyrazila na mistrák se dvěma psy a dětmi. Pak se jelo stanovat

Bezprostředně po doběhu zavládla na stadionu ohromná euforie. Co se vám v těch okamžicích honilo hlavou?

Měla jsem obrovskou radost hlavně z času. Popravdě, nejdřív jsem si myslela, že jsem třetí. Spíš jsem se ale dívala na časomíru. Doběhla jsem v rovině s holkama, a když jsem viděla, že tam Ladě Vondrové svítí 51,14, tak mi v tu chvíli bylo jedno, kolikátá jsem. Věděla jsem, že čas bude skvělý.

Máte tedy větší radost z rekordu?

Medaile je skvělá, ale mnohem víc mě potěšil čas. Když jsem zjistila, že jsem překonala rekord, byl to fantastický pocit.

Osmnáctiletá Lurdes Gloria Manuel zazářila při mistrovství republiky na domácím stadionuZdroj: Ivana Roháčková

Ještě na ploše stadionu jste přijímala spoustu gratulací. Udělala vám nějaká obzvlášť velkou radost?

Hrozně moc si cením té od Barbory Špotákové. Co mi říkala, bych si přece jen chtěla nechat pro sebe, ale opravdu mile mě to překvapilo.

Nyní máte před sebou juniorský šampionát v Izraeli. S jakými přáními tam cestujete?

Chtěla bych se dostat do finále. Loni se mi to podařilo a určitě by bylo fajn na to navázat. Vím, že to nebude jednoduché. Podle všeho nás tam čekají velice náročné podmínky a velká vedra. Na druhou stranu věřím, že jsem dobře připravená. Snad ze sebe ještě něco vymáčknu.

Čertík v cíli čtyřstovky? Nevím, jak se u toho budu tvářit, culí se Bendová

Jeruzalémem sezona končit nemusí, mohla byste se dostat i na seniorské mistrovství světa v Budapešti. Můžete to potvrdit?

Jedná se o smíšenou štafetu na 4x400 metrů, to znamená dva muži a dvě ženy. Zatím je v plánu, že bych jela do Budapešti jako náhradnice, ale záleží asi i na tom, co se bude dít po Jeruzalémě.

Sportovní program máte hodně nabitý. Najde se v něm alespoň malá skulinka pro odpočinek?

Doufám, že ano. Už teď cítím, že je sezona přece jen delší a náročnější, takže bych si pak určitě chtěla odpočinout a nějakou ‚dovču‘ si ráda dopřála. Spíš než zůstat doma bych se chtěla někam podívat. Láká mě Španělsko, a tak uvidíme, jestli se to podaří…