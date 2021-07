Youngův rekord v minulém týdnu ohrožoval také jeho krajan Rai Benjamin, na národní olympijské kvalifikaci v Eugene se k němu přiblížil na pět setin. Pětadvacetiletý Warholm, který běžel závod na 400 metrů překážek poprvé v sezoně, byl dosud díky času 46,87 z loňského roku evropským rekordmanem.

"Jsem velmi šťastný a hrdý. Je to speciální okamžik. Ten rekord je starší než jsem já. Je to neuvěřitelné, že se mi to povedlo," těžko hledal slova Warholm.

Oštěpařka Barbora Špotáková obsadila čtvrté místo. Den po 40. narozeninách hodila dvojnásobná olympijská šampionka 60,38 metru, vítězná Němka Christin Hussongová předvedla výkon 62,62.

Soupeřkám na dosah

"Byly to krásné závody. Bohužel to dnes nikomu nelítalo, důvodem byl asi rozběh a vyvýšená tráva. Nicméně ačkoliv mě mrzí, že jsem se nedostala do finálové trojky, potvrdila jsem si, že všechny soupeřky byly na dosah, a to je pro můj plán do Tokia rozhodující. Věřím, že příští závody mou formu potvrdí, a už se moc těším do Monaka," uvedla Špotáková.

Světová rekordmanka Špotáková si o víkendu ve Zlíně vylepšila sezonní maximum na 61,38 a na mistrovství republiky získala čtrnáctý titul. V norské metropoli začala pokusem o metr kratším a po úvodní sérii byla druhá za Hussongovou.

Pak se už ale česká reprezentantka nezlepšila a předčily ji ještě jednička letošních světových tabulek Maria Andrejczyková z Polska a Australanka Kelsey-Lee Barberová. Finálový šestý pokus už absolvovala právě jen nejlepší trojice a z prvenství se radovala mistryně Evropy z roku 2018 Hussongová, třebaže nejdelší hod v Oslu předvedla Andrejczyková.

Špotáková v minulosti vyhrála 20 mítinků Diamantové ligy, na stupních vítězů stála naposledy předloni po třetím místě v Lausanne.