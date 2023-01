Ve stejném resortu jako finalistka OH i ME se totiž připravovaly i britské atletky v čele se stříbrnou z Tokia a nejlepší Evropankou z Mnichova Laurou Muirovou. A tak došlo k domluvě, že se k nim závodnice česko-finskými kořeny přidá.

„Potkávaly jsme se skoro denně. A jelikož obvykle trénuju sama, zeptala jsem se jich, jestli bych s nimi mohla běhat na dráze. Holky souhlasily, takže to pro mě byla super příležitost,” líčila Kristiina Mäki.

„Trénovat s olympijskou medailistkou byla pro mě velká motivace a taky zážitek. Sice jsem nezvládla úplně všechno, co třeba Laura, ale i tak jsem byla ze společného tréninku nadšená,” vykládala jednatřicetiletá Mäki.

Rodačce ze Seinäjoki během dlouhého soustředění zlepšovali náladu její nejbližší. Filip Sasínek, přítel běžkyně a elitní český mílař v jedné osobě, a malý syn Kaapo. „Pro mě je důležité, abych byla psychicky v pohodě. Sice byli na začátku soustředění oba nemocní, ale naštěstí je to rychle přešlo,” prozradila šestá z loňského z ME v Mnichově.

Kaapo na kempu ve dvou letech potvrdil, že mu sportovní geny rozhodně nechybí. Jenže to bylo s míčem u nohy… „Nejsem fanynka fotbalu, ale když vidím, jak mu to jde, tak ho budu samozřejmě podporovat,” vyprávěla s úsměvem česká rekordmanka.

Na první start do Lucemburska

A jak zvládla zimní tréninkovou nálož? „Odběhla jsem všechno, co jsem měla. Dokonce jsem zvládla víc kilometrů a v lepších časech než obvykle. Ale bylo to v nadmořské výšce, takže uvidíme, jak na tom teď budu,” přemítala Mäki.

Zjistit to bude moct už v neděli. Představí se totiž na bronzovém mítinku v Lucembursku. „Bude to první patnáctistovka v nové sezoně, a tak si myslím, že to nebude úplně rychlý závod. Ale uvidíme.”