Máte před sebou vrchol halové sezony. Jak jste na něj připravená? V posledních dnech po ostravském mistrovství republiky se cítím docela dobře. Sama jsem zvědavá, na co to bude v Bělehradu stačit.

Kam sahají vaše očekávání?

Chci se pokusit o postup do finále. Nemohu si klást malé cíle (usmívá se), ale je to těžký úkol. O medaile poběží devět výborných mílařek.

Olympijským finále jste si na sebe možná trochu upletla bič. Lidé si mohou myslet, že když jste to dokázala v Tokiu, postup mezi elitu by se vám měl podařit i jinde…

(směje se) No to je jasný. Budu muset pořádně zabrat, ale taky k tomu bude potřeba trochu štěstí.

Dá se specifikovat, v čem je rozdíl mezi patnáctistovkou pod širý nebem a pod střechou?

V hale to je docela těžký… Je tam míň místa a tím pádem víc strkanic. Specifický je závěr závodu. Venku se dá v poslední rovince nasadit k finiši a něco tam vylepšit. Jenže v hale je polovina závěrečné stovky v zatáčce, kde se hůř předbíhá. Nechci se na to vymlouvat, ale zase tolik zkušeností s halovými starty nemám.

Jaké máte vzpomínky na halové šampionáty?

Před šesti roky v Portlandu jsem byla jedenáctá, což bylo dvě místa od finále. Co se týká evropských mistrovství, tak před třemi roky v Glasgow jsem nějak nebyla ve své kůži. Holek jsem se v rozběhu neudržela a výsledek byl špatný. Později mi v krvi našli nějaké viry. Nejlepší to bylo v roce 2015 v Praze, kde jsem skončila desátá.

Dá se něco usuzovat z vašeho letošního nejlepšího času 4:09,55?

Asi moc ne. Osobák mám o víc než vteřinu rychlejší, takže bude potřeba ho překonat.

Doma necháváte čtrnáctiměsíčního syna Kaapa. Jste ráda, že odloučení jako v případě loňské olympiády nebude tak dlouhé?

Bohužel dlouhé je a ještě bude. Kaapo i Filip (partner a rovněž patnáctistovkař Filip Sasínek – pozn.red.) dostali covid a už týden jsem je neviděla. Museli jsme se od sebe oddělit. Jsou v izolaci, abych se nenakazila. Setkáme se až příští pondělí po mém návratu z Bělehradu.

Pojďme k něčemu veselejšímu. Jaké dělá Kaapo pokroky?

Začal chodit. Ale spíš to vypadá, že začne rovnou běhat. (směje se) Vypadá to, že v tomto ohledu nebude žádný troškař.

Má být po kom, že?

Připadá nám, že to už asi někde viděl…