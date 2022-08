Semifinalistka světového šampionátu v běhu na 1500 metrů se po návratu z USA vypravila na vysokohorský kemp do italského Melaga. „Byl to ten nejlepší krok, jak se vypořádat s jet lagem a psychicky si odpočinout. Na soustředění člověk jen trénuje, chodí na jídlo a odpočívá. Myslím, že to byla správná volba,“ říkala Deníku třicetiletá atletka, která se v italském středisku připravovala se svým partnerem a byl s nimi i malý syn.

Po návratu z prvního vrcholu sezony s trenérem pochopitelně analyzovali její nevydařené vystoupení. Po semifinále, v němž doběhla poslední, ohodnotila své účinkování na stadionu Hayward Field výrazem průser.„Připravená jsem byla kvalitně. To bylo vidět v rozběhu. Jenže před semifinále jsem pocítila únavu. Asi do osmistovky jsem se s holkama dokázala udržet, ale pak začaly zrychlovat, a to už jsem nedala,“ vzpomínala na závod.

„Řešili jsme to s trenérem a doktorem, a ten vyslovil názor, že výpadek mohly způsobit následky covidu, jímž jsem se v březnu nakazila,“ vyprávěla závodnice pražského Olympu, která kvůli onemocnění musela odřeknout halové MS v Bělehradě. „Doktor říkal, že se s tím setkal u více sportovců a že to během sezony způsobuje výkyvy výkonnosti. Neumím říct, jestli to byl právě můj případ. Určitě se na to nebudu vymlouvat, jelikož to jsou domněnky. Není to nijak zpracované a vyhodnocené, ale možné to je,“ krčila rameny Kristiina Mäki.

Zbývající čas před cestou na další šampionát stráví v Praze, i když si ještě odskočí do polského Chořova, kde v sobotu poběží při Diamantové lize patnáctistovku. „Chci si před Mnichovem ověřit, jak na tom jsem. Po nepovedeném vystoupení potřebuje člověk získat sebedůvěru,“ prohlásila finalistka loňských OH v Tokiu.

Rodinný fanklub

Aby mohli být atletičtí rodiče při ME blízko synka a zároveň měli klid na závody, budou mít na šampionátu docela početný doprovod. „S Kaapem přijedou oboje naši rodiče. Říkali, že je to do Mnichova kousek, a tak nám vytvoří fanklub,“ culila se. „Jsme domluveni s babičkami, že se za malým přijdeme mezi tréninky a závody podívat, pohrát si a potěšit se s ním, aby ho neměli celou dobu na krku,“ vykládala běhající maminka.

A jak vidí držitelka čtyř českých rekordů svou účast na ME, kde nebude tak těžká konkurence jako před měsícem v Oregonu? „Doufám, že si tam napravím pověst a budu bojovat ve finále. Ale když jsem se dívala na přihlášky, je tam spousta mílařek, které chtějí to samé co já. Bude to dost vyrovnané a bude hodně záležet, jak to komu v den D sedne,“ pokyvovala hlavou.