Na nedělní mítink do Stockholmu ji pomohl manažer Alfonz Juck. „Nejdůležitější byl Barčin čas z plzeňského mistrovství republiky, ten jí otevřel dveře. Pokud ji vyjde Stockholm, mohla by se letos představit ještě na jednom závodě Diamantové ligy,“ říká Juck.

Středoškolačka se bude chtít ve Švédsku hlavně dobře zapsat mezi atletickou elitou. „Budu tam naprostý nováček, takže si poprvé zkusím závod světové úrovně mezi dospělými. Těším se, že naberu cenné zkušenosti, které využiji v dalších velkých závodech,“ přeje si běžkyně, kterou za rok čeká maturita.

Malíková na nedávném mistrovství republiky zaběhla nový český juniorský rekord časem 51,65. K olympijskému limitu jí tak momentálně schází 30 setin. Závody se světovou špičkou by jí měly pomoci k ještě lepšímu výkonu.

„Do Stockholmu jedu s čistou hlavou, ale taky s tím, že je to závod, který vybízí k super časům. Pokud se všechno sejde, ráda bych se pokusila ještě vylepšit osobní rekord,“ pokračuje Malíková.

A na koho se česká naděje nejvíc těší? „Hlavně na celkovou atmosféru mítinku, a jak to vůbec na takových závodech chodí. Samozřejmě mě zajímá i to, jak se budou chovat velké hvězdy, jako jsou Karsten Warholm nebo Armand Duplantis. A třeba i to, jak se rozcvičují,“ vysvětluje.

„Start na Diamantové lize letos v našich plánech nebyl. Původně naplánované vrcholy byly postupně zrušeny a Stockholm bude skvělou zkušeností pro Barčinu kariéru,“ dodává trenérka Jana Gellnerová, která Malíkovou vede od mala.