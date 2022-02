Mistryně Evropy mezi krmením a úklidem. Helceletová má zpětně získat zlato

„Běželo se mi dobře, akorát jsem cítila, že nemám rychlost. První kolečko jsem měla nejpomalejší ze všech, ale druhé jsem měla zase nejrychlejší,“ vykládala účastnice OH v Tokiu a úspěšná juniorka. „Za cílem jsem se cítila tak, že bych ještě mohla běžet dalších padesát metrů, ale během závodu jsem prostě neuměla zrychlit,” vysvětlovala rodačka z Oldřišova.

Nicméně čas 53,32 je pro Malíkovou novým osobním halovým rekordem. A to i proto, že v posledních letech v hale nezávodila. Pět let staré maximum si tak vylepšila o necelou vteřinu. „Musím být spokojená, na první sezonu dobrý, a příští rok lépe,” usmívala se teprve dvacetiletá studentka.

Nakonec nastoupila i do štafety. „V týmu jsem jedna ze dvou, kdo umí běžet čtvrtku, ale nedopadlo to už moc dobře. Startovaly totiž dvě holky, které na čtvrtku normálně nenastupují,” pokračovala. „Svůj úsek jsem běžela přes 54. Byla jsem už unavená a nebylo tam nic. Navíc to bylo poprvé, co jsem běžela dvě čtvrtky naplno v jeden den. Takže zase nová zkušenost,” dodala Malíková.