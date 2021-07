Devatenáctiletá Malíková, která se na mistrovství republiky kvalifikovala na olympijské hry v Tokiu, si nechávala po příletu z Tallinnu několik dní na zklidnění emocí. Vyjádřila se ve středu.

"Co je moc, to je příliš, podkopávat nohy si nenechám. Teď ten letitý hrnec překypěl, i když bublal už dýl. Myslela jsem si, že atletika je spravedlivý, krásný sport, kde politiky je poskromnu. Poslední dobou vnímám opak, atletika jako taková mě neskutečně naplňuje, ale cirkus okolo mi přijde větší a nenávistnější, i když mám úspěch (a nebo hlavně proto?)," napsala.

Stěžovala si, že lidé kolem atletiky neberou ohledy na zdraví závodníků. "Ti, co by měli mít radost, tak po vás chtějí hned víc a víc, přes zranění, přes mrtvoly. Stojíte si za svým? Slýcháváte automaticky pomluvy (…ne od sportovců a ano i hned poté, co jim přispějete stříbrnou plackou v individuální disciplíně na ME U23)," vyprávěla. Kvůli tomu prý dostává nálepku "problémová".

Malíková se pod vedením trenérky Jany Gellnerové vydává jinou cestou než jiné běžkyně. Šetří starty, na menších závodech neklade takový důraz na výkon a soustředí se jen na několik vrcholů.

"Já se atletikou především chci bavit, chci být pořád ten človíček, který vidí ty krásy královny sportu. Neničte mi to. Ještě nejsem profesionální atlet, aby to bylo mé zaměstnání, má povinnost jít nejvíc startů, co umím," vzkázala všem zainteresovaným.

Navíc musí brát ohledy na své tělo, její achilovky zátěží trpí.

"MOC dobře víte, že mé achilovky byly rády, že přežily individuální finále - čtvrtý den běhání v kuse, prostě, že jít ještě v pátém dni jak rozběh, tak finále nepřipadá v úvahu, pokud nechci sakra riskovat své zdraví a celou sportovní kariéru kvůli štafetě. Odrovnala bych se, ale vy jste řekli, že to nevadí? Že toto je můj vrchol a mám se snažit? Prosím? NEJSEM HADR, se kterým můžete zametat a dělat si, co chcete," rozčilovala se vítězka mládežnické olympiády z roku 2018, která po olympijských hrách odletí studovat a trénovat do Spojených států amerických.

Do rozběhu nakonec nenastoupila a ve finále v cílové rovince dotáhla české kvarteto ke zlatu.

Malíková má podporu

Její vystoupení na sociální síti svaz řeší. "Aktuálně byla domluvena schůzka se zástupci Českého atletického svazu, vedení výpravy na ME U23 v Tallinnu a s Barborou Malíkovou, její trenérkou a manažerem. Schůzka je naplánována na nejbližší možný termín v příštím týdnu, kdy se vrátí vedení výpravy z reprezentační akce, která aktuálně probíhá (ME U20 v Tallinnu)," uvedla mluvčí Nikola Samková.

Malíkovou podpořily hvězdy české atletiky. Například dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová, která má s bolavými achilovkami bohaté zkušenosti.

"Baru, skvěle napsané. Drž se, jdi si za svým a nenech si do toho nikam kecat. Nikdo nejde tvou cestou a všichni tě odkopnou, až se ti nebude tolik dařit. Já už jsem takhle ,,problémová” několik let a ty musíš být silná a všemu čelit, pak to někam dotáhneš," napsala do komentáře.

Přidal se i český koulařský rekordman Tomáš Staněk. "Naprostý souhlas, v poslední době mi přijde, že bychom si všichni měli sednout na prdel ze štafet. Přitom je to jen vláček, díky kterému se lidé, kteří by se na velkou akci nedostali, takto dostanou a biti jsou nejvíc právě ti její tahouni, pokud se jim start náhodou nehodí z jakéhokoliv důvodu," uvedl.