Do popředí se dere další talent na nejdelší sprinterské distanci. Zaběhla český juniorský rekord 51,65 a o 72 setin si zlepšila osobní maximum. „Je to o hodně, ale i v minulosti jsem se zlepšovala velkými skoky.“

Roční odklad her v Tokiu jí tak dal šanci zabojovat o limit, k němuž se přiblížila na 35 setin. „Je to pro mě lepší varianta, než kdyby byla olympiáda letos,“ vypráví.

Za nějaký čas ale bude dorostenecká mistryně světa i Evropy možná závodit na dvojnásobné trati. Ovšem osmnáctiletá atletka z Opavy se přechodu na střední distanci lehce brání.

„Barča to nerada slyší. Má ohromný potenciál, aby z ní byla výborná půlkařka,“ říká její trenérka Jana Gellnerová. „Hlava jí to ještě nebere, ale to chce čas.“

Členka Sokola Opava na to s úsměvem odvětila: „Máme takovou dohodu, že si osmistovku vyzkouším jednou ročně. Doufám, že to ještě nějaký čas vydrží.“

Budoucnost v USA?

Svou budoucnost studentka architektury a pozemního stavitelství na průmyslové škole možná nasměruje do USA. Láká ji totiž pokračovat na některé z tamních univerzit.

„Jsem ráda, že tam mám otevřené dveře, ale v září půjdu teprve do čtvrtého ročníku. Vnímám to tak, že živit se atletikou není u nás na dlouho. Vzdělání mi přijde hodně důležité,“ má jasno.

Líbí se jí, že americký systém umožňuje sport a školu skloubit. Jako příklad úspěšně zvládnuté americké univerzity uvádí oštěpařku Irenu Gillarovou, finalistku posledních šampionátů v Berlíně a Dauhá.

„Je tam ale spousta věcí, které je potřeba zvládnout. Musí mi sednout prostředí, trenér a v neposlední řadě mě musí chtít škola,“ pokyvuje hlavou.

Už se na dálku spojila s několika trenéry. „Spolupráci si představuji tak, abych byla s koučem aspoň trochu v jedné rovině, a nebyla jenom ta, která má za úkol trénovat a poslouchat. Potřebuju určitou volnost a možnost podílet se na sestavování tréninku,“ vysvětluje Barbora Malíková.

Hledá zkušeného trenéra

„Abych mohla říct: dneska se necítím úplně fit, a trenér to pochopil a poslal mě třeba jen na výklus a regeneraci,“ pokračuje.

„Jenže nevím, jestli je to v Americe možné najít. Proto hledám spíš zkušeného trenéra, který by trochu dal na moje slova. Ještě jsem ho nenašla, ale zatím mám čas.“

Na dráze vzbuzuje pozornost i dredovým účesem. Ovšem není to tak, že by inklinovala k určité komunitě nebo hudebnímu stylu.

„Líbilo se mi to a už to nosím pár let. Dredy se mi osvědčily. Když si nandám culík, vydrží celý den, a když si v horku poleju hlavu, nevypadá to tak tragicky, jako kdybych měla vlasy upravené klasicky,“ dodává.