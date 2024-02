Ohromná radost v Ostravě. Dvakrát během sobotního odpoledne vylepšila Karolína Maňasová z Vítkovic národní rekord na šedesát metrů. Na halovém mistrovství ČR nejprve v rozběhu posunula české maximum o tři setiny na 7,20 sekundy. Ve finále se jí opět vydařil start a rovinkou prolétla ještě rychleji - v čase 7,15. Tím také splnila limit pro účast na březnovém halovém mistrovství světa v Glasgow.

Karolína Maňasová je nejrychlejší Češkou. | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Už podle rozběhu jsem si říkala, že by to mohlo být dobré. Ale čas 7,15 je něco crazy,“ smála se v rozhovoru pro web atletického svazu. „Teď už můžu říct, že ostrý limit na halové mistrovství světa jsem měla před sezonou v plánu. Těší mě asi ještě víc než rekord. V Glasgow budu spokojená, když předvedu to co tady,“ dodala dvacetiletá sprinterská jednička.

Svoboda vyhrál, ale měl strach ze zranění

Parádní čas 6,60 předvedl mezi muži další domácí atlet domácí Zdeněk Stromšík. Na šedesátce překážek ukázal český rekordman Petr Svoboda, že i v devětatřiceti letech je nejrychlejší. Triumfoval v letošním nejlepším výkonu 7,72, má však za sebou rok, kdy nemohl kvůli zdravotním problémům závodit.

„Bylo to o nervech, protože jsem měl strach, abych se zase nezranil. Předchozí zranění přineslo spoustu problémů. Byla to jedna bolest za druhou. V mém věku je to extrémní boj. Tělo už nefunguje jako před pár lety. Ale návrat je to pěkný,“ usmál se a potvrdil, že na březnový šampionát do Skotska by rád odjel. „Doufám, že to vyjde,“ poznamenal.