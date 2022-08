Jednak se jedná o Terezu Hrochovou, která jako jediná Češka startovala v červenci na v Eugene. Tam překvapila a při premiéře na MS dala zapomenout na neúspěch z loňských OH v Tokiu, kde i vinou zdravotních problémů skončila až osmapadesátá. V Oregonu však předčila papírové předpoklady a překvapila sedmnáctým místem.

V Mnichově poběží maraton také Marcela Joglová a Moira Stewartová. Zatímco prvně jmenovaná má za sebou už dvacáté místo z MS 2019 v Dauhá a také start v Tokiu, Stewartová se na podobně velké akci představí poprvé. „Nervozita přišla s několikadenním předstihem, což u mě není běžné. Je to dáno tím, že se ještě úplně nepovažuji za maratonkyni,” vysvětluje Stewartová, která letos zaběhla české rekordy na 10 000 metrů i v půlmaratonu.

Povedená příprava

„V Mnichově poběží mnohem zkušenější soupeřky, takže nemám představu, jaký čas bych mohla zaběhnout. Bude záležet i na počasí. Celou dobu se všichni báli velkého horka, ale podle aktuální předpovědi to vypadá, že by v pondělí mohlo pršet,” upozorňuje.

Stewartová i Joglová mají za sebou povedenou přípravu. Na jeden z vrcholů sezony se připravovaly ve vysokohorských podmínkách v italském Livignu. Ani jedna z nich však neodhaduje, na co by to v elitní evropské konkurenci mohlo v pondělí dopoledne stačit.

„Sice jsem začala trénovat trochu se zpožděním a mírnými komplikacemi, ale během šesti týdnů jsem na soustředění manko dohnala a mohu se s čistým svědomím postavit na startovní čáru,” líčí Joglová. „A na co to bude stačit? Tak na to si budeme muset všichni počkat,” říká s úsměvem.

Stewartová zase přemítá, že bude v závodě orientovat podle jeho průběhu. „V maratonech je docela dost čas na reakci. Každopádně se chci vždy rvát o co nejlepší umístění,” slibuje.