Atletický rekord v prosinci? Není to nemožné ani v Evropě. Při maratonu ve Valencii to výkonem 2:25:36 dokázala Moira Stewartová. Navíc splnila limit pro olympijské hry v Paříži. Nyní je závodnice Spartaku Praha 4 už trojnásobnou českou rekordmankou. Kromě čerstvého maxima na nejdelší distanci, ji patří primát i na poloviční trati a na dráhové desítce.

Moira Stewartová | Foto: Ivana Roháčková

„Byl to perfektní závod. Všechno padlo na své místo,“ radovala se osmadvacetiletá vytrvalkyně a vzápětí dodala: „Je to něco neskutečného, ještě teď se mi chce brečet.“

Půlmaraton ve Španělsku zaběhla za 1:13:00, což bylo přesně podle plánu.

Český rekord i olympijský limit. Stewartová zaběhla životní maraton ve Valencii

„Potom začal boj, posledních deset kilometrů bylo fakt náročných. Necítila jsem se v závěru úplně čerstvá, ale co má člověk čekat po třiceti kilometrech,“ donutila se k úsměvu dcera české matky a skotského otce.

Doufá, že se posune do světové špičky

Nastavené tempo udržela až do cíle. „Když jsem doběhla do rovinky, nevěděla jsem, že to bude pod 2:26. Byl to fakt neskutečný pocit,” přiznala Stewartová.

O záběry z cíle však příliš nestojí. „Posledních dvě stě metrů jsem zvracela. Když jsem protínala pásku, vylítla ze mě největší šavle, jaká ve mě mohla být,” zmínila.

Ještě se neumím podepsat, směje se novomanželka Sasínek Mäki

Česká vytrvalecká jednička zaběhla skvělý čas i po problémech s přesunem do Španělska.

„Strávila jsem noc na cestě, ale naštěstí jsem to dospala a oklepala se,“ prozradila. „Když se závod povede, tak se o tom těžko mluví. Na tenhle maraton jsem dlouho čekala. Konečně jsem závodila zdravá a měla za sebou kvalitní přípravu. Doufám, že mi to otevře dveře do světové elity. Český rekord a olympijský limit! Zní to až neskutečně,” pravila dojatě.