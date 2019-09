/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Z českých atletů v Dauhá patří k méně známým tvářím. Marcela Joglová je ve 32 letech dokonce na mistrovství světa nováčkem, ale trému na ní nepoznáte. A to i přes to, že ji čeká výjimečný závod. Kvůli úmornému vedru startují maratonkyně o dnešní půlnoci.

Marcela Joglová. | Foto: ČTK

Hned po čtvrtečním příletu se byla na pobřežní promenádě Corniche proběhnout po trati maratonu. „Naordinovala jsem si devět kilometrů a první dva se mi zdálo, že to nebude zlé. Pak to na mě ale začalo dopadávat. Bude to boj a nebude to zadarmo,“ krčila rameny.