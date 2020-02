Loni na podzim zaskočila maratonský svět. Jako amatérka doběhla v pekelných podmínkách MS v Dauhá dvacátá. Letos cílí na olympijské Tokio, respektive na Sapporo, kam byl maraton kvůli vedru přeložený. K tomu má ale Marcela Joglová ještě daleko. Musí se na OH nejprve nominovat. Aby splnila účastnický limit, musí svůj osobní rekord (2:36:53) vylepšit o více než sedm minut. Dnem D je 5. duben a Rotterdamský maraton.

Marcela Joglová na kempu v Itenu | Foto: Instagram.com/marcela_joglova

Aby se jí to povedlo, trénuje nyní v keňském Itenu. Příprava ve vyhlášeném vysokohorském kempu se jí vyplatila už loni. Do Dauhá se kvalifikovala právě po soustředění v tomto středisku. „Běhá tady spousta elitních běžců. Znám to tady. Vím, kde je lepší trénovat to či ono. Znám také pár místních lidí,“ vypráví pro Deník dvaatřicetiletá vytrvalkyně, která se v době, kdy patřila ke komunitě běžeckých hobíků, živila jako trenérka, záchranářka nebo barmanka.