Probojoval se na mistrovství světa v individuální disciplíně, ale čtyřstovkař Matěj Krsek v Budapešti upřednostní štafety. Je totiž základním kamenem mužského i smíšeného kvarteta, a v kolektivu mají Češi větší šance probít se do finále.

Matěj Krsek při vítězství na červencovém mistrovství republiky v Táboře | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Zatím také čtyřnásobný český mistr neví, kolikrát půjde na start. Pravděpodobné je, že minimálně třikrát. To jsou rozběhy v každé disciplíně, ale teoreticky by se mohlo jednat i o sedm startů. To by však zástupce A.C. Tepo Kladno musel postoupit i do finále běhu na 400 metrů, což je hodně divoká spekulace.

Cesta třiadvacetiletého Matěje Krska budapešťským šampionátem začíná v sobotu krátce po jedenácté dopoledne, kdy nastoupí do rozběhu smíšené štafety. V případě postupu by držitel letošního nejlepšího času v českých tabulkách (45,62) běžel večer finále. V neděli opět dopoledne ho pak čeká první kolo individuálního závodu.

Odměna za povedenou sezonu

Mixová štafeta by měla běžet ve složení Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová. Existuje však varianta, že by v případě postupu by mohl Šorma ve finále nahradit zkušený Pavel Maslák. „Oba mají vynikající a vyrovnanou formu. To vyhodnotí trenér Dalibor Kupka, který za štafety zodpovídá. Máme docela slušné finálové šance,“ zmínil Krsek.

Česká štafeta je časem 3:12,34, kterým v červnu vyhrála Evropské hry v Chořově a kde třetí úsek běžel překážkář Vít Müller, v čele světových tabulek. „Mix se ale moc neběhá a několik favorizovaných štafet jako jsou USA, Jamajka, Dominikánská republika nebo Nizozemsko měly zaběhnuté rychlé časy z loňska, takže účast v Budapešti měly zajištěnou,“ vysvětlil.

„Mou prioritou na šampionátu jsou obě štafety. Co se týká nedělního individuálního rozběhu, tak se uvidí, jak na tom budu se silami. Pokud poběžíme s holkama finále, budu mít v nohách z předchozího dne dvě čtvrtky, a to bude znát. Budu to brát jako třešničku na dortu a odměnu za povedenou sezonu,“ prohlásil svěřenec trenéra Miroslava Zahořáka.

Skvělý test v Domažlicích

Pokud by na 400 metrů postoupil do semifinále, což by znamenalo ohromný úspěch, běžel by znovu v úterý večer. Pro úplnost dodejme, že finále je na programu ve čtvrtek. Krskův program bude pokračovat další víkend chlapskou štafetou. V sobotu 26. srpna se spolu se Šormem, Maslákem a Müllerem pokusí prodrat se do nedělního finále, což bude zřejmě o něco složitější než v případě mixu.

Ještě před odjezdem na MS startoval kladenský atlet na mítinku v Domažlicích a s testem na trati 300 metrů - časem 32,89 si vyrovnal osobní rekord - byl spokojený. „Běh byl trochu zadržovaný, nebylo to na krev. Považuju to za skvělý výsledek. Nemohu se dočkat Budapešti. Moc se tam těším,“ vzkázal Matěj Krsek.