Není to tak dlouho, co bojoval na halovém mistrovství světa v Glasgow. Od konce minulého týdne už ale Matěj Krsek trénuje na Floridě. Ve městě Miramar, což je vlastně předměstí Miami, se s dalšími českými sprintery připravuje na mistrovství světa štafet, které se 4. a 5. května uskuteční v bahamském Nassau. Než se tam Češi přesunou, absolvují v USA dvoutýdenní aklimatizační kemp.

Matěj Krsek chce se smíšenou štafetou vybojovat postup na olympiádu | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Na místě jsou čtyři české sestavy, které se pokusí z World Relays kvalifikovat na olympijské hry v Paříži. Jednak stovkaři a pak dostatečně široké sestavy čtvrtkařů a čtvrtkařek, které mají šanci uspět i ve smíšené štafetě. Že je právě v mixu zabojovat o přední příčky asi největší šance, dokládá český bronz na loňském MS v Budapešti.

Tréninky probíhají v centru Ansin Sport Complex a Matěj Krsek si podmínky pochvaluje. „Ubytování super, jídlo takový průměr, samozřejmě stabilní teplé slunečné počasí, na stadion dojíždíme deset minut autem,“ vzkázal Deníku závodník, který na Floridě trénuje pod dohledem osobního trenéra Miroslava Zahořáka.

Achilovka už nezlobí

Po příjezdu řešil drobnější zdravotní problém. „Na soustředění do Miami jsem dorazil s malou bolístkou. Trápí mě achilovka, která mi dovolovala trénovat jen na devadesát procent. Už se to ale zlepšilo. Věřím, že na šampionát to bude stoprocentní,“ doufal atlet A.C. Tepo Kladno.

Matěj Krsek při tréninku v MiamiZdroj: se svolením Matěje Krska

Několik týdnů před odjezdem se řešilo, jakou prioritu dostanou jednotlivá kvarteta, ale už by mělo být jasno. „Hlavní důraz se klade na mix. Poběží dva nejlepší muži a dvě nejlepší ženy. O tom, koho se to bude týkat, rozhodne zhruba za týden výkonnostní test,“ prozradil český čtyřstovkař číslo jedna.

Loni v Budapešti si smíšená štafeta doběhla pro třetí místo a český rekord 3:11,98 ve složení Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová.

V Nassau nastoupí v každé disciplíně 32 štafet, přičemž do Paříže pojede čtrnáct nejlepších týmů. Dva zbývající budou na olympiádě závodit na základě nejrychlejších časů v sezoně.

Podaří se některé české štafetě v Karibiku vybojovat účast pod pěti kruhy? Největší šanci má mix.