/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ - Šest postupů ze sobotního dopoledního programu zaznamenali Češi na atletickém mistrovství Evropy. Ve dvou disciplínách postoupily do finále dokonce dvě dvojice.

Tomáš Habarta | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Rozdílně pojaté rozběhy zvládli oba čeští reprezentanti na 3000 metrů překážek. Damián Vích doběhl šestý, Tomáš Habarta vydřel poslední osmé postupové místo. V pondělí tak poběží finále steeplu.

Oba se drželi v závětří, ale zatímco Vích si kontroloval v taktickém běhu s rychlým závěrem pozici, jeho mladší kolega se ve svižněji pojatém závodě do postupové osmičky propracoval až dlouhým finišem. V cíli si přitom nebyl jistý, jestli nebyl vyřazený.

Víchovi stačil čas 8:34,27, ale Habarta při své premiéře na velkém šampionátu musel zaběhnout 8:23,96, čímž se přiblížil ke svému nedávnému českému rekordu. „Postup do finále byl hlavním cílem sezony. Myslel jsem, že to bude bolet víc, ale držel jsem se naší taktiky a vyplatilo se," pochvaloval si Vích.

S postupem do finále se už pomalu loučil

„Závěry mám silnější a docela jsem si věřil. Jenže v posledním kole jsem vůbec nevěděl, kolikátý jsem. V cíli jsem myslel, že jsem doběhl devátý, a už jsem se s finále pomalu loučil,“ přiznal dvacetiletý svěřenec trenéra Hakima Saleha. „Neběhám v brýlích, takže jsem měl zamlženou obrazovku. Až teprve při televizním rozhovoru jsem zjistil, že jsem osmý.“

Bez větších problém zvládla kvalifikaci tyčkařka Amálie Švábíková a navzdory tomu, že zůstala na startu sedět v blocích, z rozběhu prošla i sprinterka Karolína Maňasová. „To se mi snad v životě nestalo, strašně jsem zaspala,“ kroutila hlavou sprinterka, jíž stačilo prolétnout stovku v čase 11,45.

Mix v Římě na bronz nenavázal. Nikdo z nás neběžel dobře, říká Vondrová

Z rozběhu se neprobil ani jeden z českých čtvrtkařů. Tabulkově nejrychlejší Matěj Krsek zaběhl čas 46,69, což je sekundu horší než jeho nejlepší letošní výkon. „Nebyl to výkon, na jaký jsem zvyklý. Jen doufám, že to je následek virózy, kterou jsem prodělal minulý týden. Teď se sice cítím v pohodě, ale asi to nese následky a nejsem v top formě,“ líčil.

Rozběh běžel po pátečním finále v mixu, ale v tom problém neviděl. „V minulosti jsem běžel dvě, nebo i tři čtvrtky v krátkém časovém úseku za sebou. Kdybych byl fit, dvě bych tu určitě dal,“ pokračoval. „Potřebuju si pár dní odpočinout, dát se do kupy. Teprve uvidím, jestli v Říme poběžím štafetu.“

Tři čtvrtkařky poběží semifinále

Naopak čtvrtkařky se představily v plné parádě, a to ještě Lada Vondrová měla účast v semifinále předem zajištěnou. Spolu s ním tam poběží i Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková. Mladičká naděje doběhla ve svém rozběhu první v čase 51,36.

„Chtěla jsem do semifinále, a tak jsem spokojená. Nepřemýšlela jsem o taktice, když jsem vedla, už jsem před cílem zvolnila a snad ušetřila nějaké síly na semifinále. Těším se na další souboj a zkušenost,“ vyprávěla osmnáctiletá závodnice.

V dospělé kategorii se premiérově zúčastňuje globální akce. „Nervózní jsem skoro vždycky, ale myslím, že se jedná o zdravou nervozitu. Poslední dobou to už víc zvládám a nevidím nic, co by mě mohlo rozhodit,“ usmívala se talentovaná závodnice.

Římem zní při atletickém ME píseň Illuminate. O zábavu se stará maskot Ludo

I třicátnice Petržilková doběhla v dalším rozběhu na první pozici a v rychlém čase 51,96. Hlavně je ráda, že je zpátky po nemoci. „Nevím, jestli jste slyšeli tu ránu po doběhu. To byl ten kámen, co mi spadl ze srdce,“ smála se. „Byla jsem v pohodě. Věřím, že jsem schopná běžet na úrovni osobáku.“

Připustila, že ji mrzí, že se nedostala de sestavy mixu, který v pátek skončil ve finále šestý. „Štafety běhám strašně ráda, ale vzhledem ke zdravotnímu výpadku je asi dobře, že nastoupila Barča Malíková. V Římě mě ještě čeká pár startů a mohla by se na mně projevit únava.“