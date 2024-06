/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ - Ukázali, jak se má závodit na vrcholné akci. Při tom se jedná ještě o juniory a širší sportovní veřejnost je nezná. Na atletickém mistrovství Evropy v Římě se zaskvěli půlkař Jakub Dudycha a dálkař Petr Meindlschmid. Naopak se šampionátem se loučí mílařka Kristiina Sasínek Mäki.

Jakub Dudycha prokázal, že se na osmistovce nebojí žádných soupeřů | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Oba mladíci zažívali premiéru na šampionátu dospělých. Osmnáctiletý Dudycha si na osmistovce počínal zkušeně, přičemž přímý postup měli zaručeni jen první tři. Běžec AC Vysoké Mýto nechal před sebou celé klubko osmistovkařů a nastoupil až v posledních desítkách metrů.

Cílem probíhal druhý v čase 1:44,89, kterým překonal vlastní juniorský národní rekord a zařadil se na třetí místo domácích historických tabulek. V sobotu čeká juniorského mistra Evropy semifinále.

Dudychova modlitba byla v cíli vyslyšena

„Běžet vzadu byl trochu risk, ale v zatáčce před rovinkou jsem vyběhl možná až do třetí dráhy a vyšlo to. Cítil jsem podporu fanoušků a jsem strašně rád, že jdu dál. Budu chtít zabojovat o finále,“ vykládal svěřenec trenéra Lukáše Dejdara.

Do cíle vbíhal v rovině s dalšími závodníky. „Věděl jsem, že když tam nechám úplně všechno, tak to do cíle můžu dotlačit mezi prvními třemi. Bezprostředně jsem nevěděl, kolikátý jsem doběhl, ale modlitba pomohla a čas je skvělý,“ usmál se bývalý volejbalista.

„Dokázal jsem si, že mohu běhat s kýmkoliv. Osmistovka je taktická disciplína, ale je potřeba vycházet z aktuální situace. V pohotovosti musí být závodnické IQ,“ culil se půlkař, jemuž v hledišti Olympijského stadionu fandili nejbližší. „Rodiče mají lístky i na sobotu. Ale kdo ví, třeba si budou muset přikoupit i na nedělní finále.“

Meindlschmid skočil poprvé osm metrů v protivětru

V kvalifikaci skočil hned prvním pokusem 801 centimetrů. Osmimetrovou hranici překonal Meindlschmid vůbec poprvé v kariéře a zajistil si finále. Při jediném skoku mu foukal silný protivítr (-2.8 m/s). Do nominace se přitom dostal až na poslední chvíli, ale dobře se předvedl v pondělí na Odložilově memoriálu. Dálkaři přitom skákali na nezvyklém vyvýšeném sektoru.

„Lepší to snad ani být nemohlo. Uvidíme, jak půjde ve finále, ale věřím, že se ještě víc hecnu, a bude to lepší než dneska. Chtěl bych do užšího finále,“ říkal Meindlschmid nadšeně směrem k sobotnímu vyvrcholení soutěže.

„Pružné rozběžiště mi vyhovovalo. Ještě jsem na ničem podobném neskákal. Nohy tam jdou trochu jinak než jsem byl zvyklý, ale cítil jsem se dobře. Byli jsme blízko fanouškům a skočil jsem si osobák, takže si nemohu stěžovat. Cítil jsem podporu od rodiny i dalších diváků. Na finále dorazí i můj trenér,“ zmínil Jiřího Brázdila.

Protivítr prý moc nevnímal. „Ale je dobře, že to fouklo, protože na prkně jsem byl přesně. Kdyby protivítr nebyl, možná bych měl přešlap a kdoví jak by to dopadlo. Určitě bych znervózněl a bál bych se, že přešlápnu i podruhé. Pak bych měl už jen jednu ránu. Když se naopak napoprvé trefím, skvěle se uvolním,“ usmíval se člen AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště.

Český rekordman Radek Juška bude naopak poprvé ve finále ME chybět. V kvalifikaci skočil 772 cm a obsadil 23. příčku. K postupu byl potřeba výkon 795.

Sasínek Mäki chybělo k postupu 13 setin

Tohle si nikdo nepřeje. Víte, že na postup do finále musíte skončit do šestého místa, ale doběhnete o jednu příčku hůř. Tohle postihlo v rozběhu na 1500 metrů dvaatřicetiletou Kristiinu Sasínek Mäki a z Říma se bude vracet s prázdnou.

„Jsem nespokojená, že nepoběžím finále. Ale zároveň i spokojená, že jsem si zkusila hlídat čelo. Bohužel jsem musela v zatáčce obíhat soupeřky, a to mě stálo síly. Ještě sto metrů před cílem to vypadalo nadějně, v konci jsem to tlačila dopředu vším možným, ale na víc to nestačilo. Na šampionátu to zamrzí,“ krčila rameny středotraťařka.