/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ - Dlouho nebylo o této disciplíně v Česku slyšet. Vlastně půl století. Steepl je drsná disciplína. Překážky na tříkilometrové distanci mění rytmus běhu. Po překonání vodního příkopu dopadá závodník kotníkem na šikmou a mokrou plochu a při tom trpí achilovky.

Tomáš Habarta je nadějí běhu na 3000 metrů překážek | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Už loni se vousatému maximu Dušana Moravčíka z roku 1972 na 3000 metrů překážek přibližoval Damián Vích. Jenže letos ho po dlouhých 52 letech překonal teprve dvacetiletý Tomáš Habarta. Povedlo se mu to v květnu v Chořově a rekord posunul na 8:22,68. Oba se nyní představí v sobotu dopoledne v rozbězích na ME v Římě.

Tomáš Habarta jede na úspěšné vlně. Dařilo se mu na mládežnických šampionátech, správnou volbou byl přestup k trenéru Hakimu Salehovi a poprvé se objevuje na akci nejvyšší úrovně. „Byl bych byl moc rád za finále,“ přiznal mladík závodící za AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště.

Cílem je být v kontaktu s nejlepšími

„Jsem trošku nervózní, ale na druhou stranu se těším na velký Olympijský stadion. Vyrazím s čistou hlavou. Určitě tam bude skvělá atmosféra. Očekávám, že se zkraje poběží takticky, ale ono se to pak někde zlomí a zrychlí se. Bude tak potřeba být v kontaktu s nejlepšími a hlídat si postupové pozice,“ nastínil svůj cíl.

Na steeplu se mu líbí, že tam jsou překážky. „Závod je díky nim pestřejší. Úplně nepřemýšlíte nad tím, jestli nemůžete, ale abyste překonal další překážku. V jednom z prvních steeplů jsem v posledním kole spadl do vodního příkopu. Nebylo to příjemné, ale oklepal jsem se a ještě vyhrál,“ vzpomínal.

Dvoukilometrovou trať s plůtky si zkusil víceméně z hecu na dorostenecké soutěži. „S jedním půlkařem z Uherského Hradiště jsme se vsadili, že to zkusíme. Zaběhl jsem 6:20, což byl asi čtvrtý čas v republice. Další rok už jsem to zvládl za 5:52 i s koupáním v příkopu. Přechod na trojku trochu kostrbatější, ale už jsem u toho zůstal,“ vyprávěl.

Závody na 3000 metrů překážek dlouhodobě ovládají Afričané. „Jsou skvělí a přiblížit se k nim je určitě motivující. Jejich jedinou slabinou je technika překonávání překážet. Na tom jsou za Evropany nebo Američany pozadu. Někdy překážky přelézají podivným způsobem, ale pořád jsou nejlepší,“ poznamenal.

Parťák Vích je steeplařským vzorem

Trenér Hakim Saleh je zastáncem kontrolovaného tréninku na úrovni takzvaného laktátového prahu. „Přešel jsem k němu po soustředění v Africe na přelomu loňského listopadu a prosince. Jeho metoda mi to sedí, i když se už nejedná o žádnou novinku,“ upozornil.

Ve skupině trénuje i s Damiánem Víchem, a to dává naději, že se na další posun rekordu nebude opět čekat půl století. „Myslím, že když nám sedne závod, jsme oba schopní nejlepší čas ještě posunout. Jsem rád, že trénujeme spolu. Damian je skvělý běžec, pro mě je steeplařským vzorem,“ prohlásil o běžci, který je starší o pět let.

„Je lepší, že jsme v Římě spolu. Ve dvou se to lépe táhne,“ usmíval se Habarta, jemuž prý parťák, který o rekord usiloval už dřív, nevyčetl, že mu ho vyfoukl. „Nene, přál mi to. Chvilku mi to bylo malinko nepříjemné, ale oba máme na to, abychom rekord vylepšili.“