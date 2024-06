/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ - Dva postupy do finále v podání čtvrtkařky Lurdes Gloria Manuel a Tomáše Němejce na dvoustovku jsou skvělými českými aktivy nedělního večera na mistrovství Evropy v Římě. Skvěle si v semifinále stovky počínala i Karolína Maňasová, která obsadila desáté místo.

Lurdes Gloria Manuel postoupila s časem do finále běhu na 400 m na ME 2024 Řím | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Po sobotním rozběhu čtyřstovky líčila vycházející hvězda české atletiky Lurdes Gloria Manuel, že atletické mistrovství Evropy je jiná liga, než byla dosud zvyklá z dosavadních startů. Osmnáctiletá studentka táborské obchodní akademie však po rozběhu zvládla v čase 51,06 sekundy semifinále a v pondělí poběží s nejlepšími Evropankami o medaile.

V prvním semifinále Manuel finišovala na třetí pozici v druhém nejlepším čase kariéry 51,06. Na přímý postup to nestačilo, ale časem se mezi evropskou elitu probila. Tereze Petržilkové pátá příčka a čas 52,05 v druhém semifinálovém běhu nestačily. Na startu bohužel chyběla Lada Vondrová, které znemožnila účast další programu ME nemoc.

Lu chce ve finále zrychlit

„Jsem šťastná a svůj cíl jsem splnila,“ byla první slova Manuel, která však plán překročila. „Plánovala jsem semifinále, takže jsem o krok dál. Doufám, že svůj čas ještě zrychlím. Moc se na to těším.“

Dcera ruské matky a angolského otce přiznala, že se jí neběželo úplně nejlíp. „Myslím, že ve finále to bude lepší,“ přiznala závodnice, která koncem května šokovala na Zlaté tretře zlepšením na 50,59, kterým se zařadila na čtvrté místo českých historický tabulek, vytvořila domácí juniorský rekord a splnila olympijský limit.

Po svém běhu usedla na ‚čekací křeslo‘ a sledovala, jestli ji některé ze soupeřek z druhého a třetího semifinále nevyšoupnou z postupové pozice. „Moc jsem o tom nepřemýšlela, sledovala holky, jak běží, a jejich časy, a vyšlo to - poběžím finále. Tam bych chtěla předvést pěkný čas. Nechám se překvapit, jak to dopadne. Konkurence je silná, ale na konkrétní umístění vám odpovědět nedokážu,“ pokračovala.

Mladičká dívka zvládla ve dvou dnech dva rychlé závody. „Jsem trošičku unavenější, ale snad mi adrenalin pomůže k tomu, abych běžela zase rychle a nějakým způsobem to dobře vyšlo,“ přemítala.

Na finále se bude chystat v hotelu. „Budu odpočívat, zkusím si dát něco dobrého, akční program mít nebudu. Většinu pondělka strávím na pokoji,“ popsala čekání na největší závod kariéry.

Na start po rozběhu nechtěla soustředit

Do finále neprošla Karolína Maňasová, i když si časem 11,17 vytvořila výborný osobák. „Určitě jsem spokojená, předvedla jsem nejlepší výkon v kariéře. Nemohu si stěžovat, věřím, že toho mám ještě hodně před sebou,“ usmívala se vítkovická atletka.

V semifinále měla výborný start, a tak dala zapomenout na rozběh, v němž naopak zůstala v blocích sedět. „Říkala jsem si, že se na to nesmím moc soustředit, aby to nedopadlo podobně jako v rozběhu. Tentokrát se mi myslím hodně povedl. Mám z toho dobrý pocit,“ vykládala.

V Římě se v neděli večer docela silně rozpršelo a bylo zrovna v době, kdy běžela Maňasová. „Vnímala jsem to jen ve chvíli, kdy jsem si připravovala bloky, jinak ne. Navíc jsem byla v deváté dráze trochu pod střechou,“ povídala dvacetiletá dlouhovláska.

Němejc cítí velkou formu

Tomáš Němejc neměl problém s dopoledním rozběhem dvoustovky. Ve večerním semifinále neměl z deváté dráhy moc přehled. Výborně však finišoval a skončil čtvrtý v osobním rekordu 20,52. Díky tomu si v pondělí zaběhne římské finále.

„Není to kladný ani záporný. Čekal jsem lepší čas, ale je to finále, a tak se nemohu zlobit,“ byla možná trochu překvapivá první slova české dvoustovkařské jedničky. „Běželo se mi mnohem hůř než v rozběhu, proto jsem teď trochu rozčarovaný.“

Vyplývá z toho, že Tomáš Němejc cítí velkou formu? „Myslím, že jo, ale já jsem takový věčně nespokojený člověk,“ usmál se táborský atlet. „Finále se bude odvíjet podle nasazení do drah. Byl bych rád, kdyby to nebyla první dráha. Raději bych bral zase devítku. Pak by to mohlo dopadnout lepším výkonem a možná i umístěním,“ přál si.

„Myslím, že mám ještě rezervu. Právě kvůli tomu, že se mi běžel líp rozběh. Posledních padesát metrů v semifinále bylo moc zatažených. V rozběhu jsem běžel pěkně až do cíle. Uvidíme,“ dodal.