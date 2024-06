/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ V roli expertky začala letos působit při televizních přenosech bývalá všestranná atletka Denisa Helceletová, dříve Rosolová. V komentátorském týmu nechybí ani při mistrovství Evropy v Římě a tvrdí, že je to docela tvrdá řehole.

Denisa Helceletová působí v Římě při televizních přenosech jako atletická expertka | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Česká televize mě oslovila někdy v zimě. Nevěděla jsem, jestli na to mám kývnout. Mám totiž ostravský přízvuk a mluvím dost rychle. Dostalo se mi však odpovědi, že jde o odbornost a autenticitu, a tak jsem na to kývla,“ vypráví v rozhovoru s Deníkem sedmatřicetiletá bývalá atletka, která úspěšně závodila jako dálkařka, překážka, trojskokanka, čtyřstovkařka, vícebojařka, medaile sbírala i jako členka štafet a byla členkou skupiny Rychlý holky.

Už dlouho žijete v Praze, ale pořád mluvíte po vašem…

Pocházím z Orlové a moje babička je Polka. Mluva mi dodnes zůstala, ale v žádném případě se za to nestydím. Je to součást mé osoby a takových nás je v různých koutech Česka hodně.

Jaké byla začátky za mikrofonem?

Nejdřív jsem absolvovala ve studiu dva přenosy z Diamantové ligy. Naostro jsem naskočila na mítinku Kladno hází, pak přišla Zlatá tretra a teď jsem na Evropě.

Jedná se o velkou akci se spoustou vysílacích hodin. Jak to zvládáte?

Je to hodně náročné. Mluvím dopoledne i večer. Přitom jsem zvyklá mluvit hodně, ale tohle je víc, než jsem čekala. V noci se vrátíme na hotel, padnu do postele a druhý den se na to jde znovu.

Prošla jste spoustou disciplín včetně víceboje, a tak máte určitě výhodu, že rozumíte skoro všemu…

Skoky a běhy jsou v pohodě, tím jsem si prošla. Ve vrzích jsem na tom hůř. Není to moje parketa, a tak bych se nerada pouštěla do nějakých rozborů techniky. Spíš k tomu mohu říct něco o pocitech závodníka.

Kariéru jste ukončila po MS v Londýně v roce 2017. Řadu závodníků si pamatujete, ale v Římě už startuje množství mladíků. Musela jste si o nich něco nastudovat?

Mládí jde vpřed a generace se obměňuje. Dřív se mluvilo o vrcholu kariéry v osmadvaceti, ale mám pocit, že se průměr o hodně snížil. O mladých se snažím získávat informace, ale mám výhodu, že komentátoři jsou výborně informovaní a hodně mi toho předají.

Jak vaše spolupráce s komentátory probíhá, máte domluvené nějaké posuňky?

Používáme domluvené gestikulace, ale nejsem jen na pozici s komentátory. Přesouvám se i přes kus stadionu na reportérské místo. Tam zahajujeme a končíme každý vysílací program. Ty konce si asi budou diváci pamatovat, protože se mi stalo, že jsem se nimi zapomněla rozloučit… (usmívá se) Ale je to pro mě nová role, učím se. Na obrazovce sledujete závod, hovoříte o něm a do toho vám mluví do ucha režisér. Není snadné se na všechno soustředit.

Ví, že se nezavděčí všem

Zaznamenala jste ohlasy na svá vyjádření a postřehy?

Ohlasy jsou pozitivní i nedativní, ale nedostává se ke mně asi úplně všechno. Popravdě jsem s tím počítala, protože se nejde zavděčit všem. Vím, že se občas přeřeknu, nemluvím úplně spisovně. Ale to ani nemusím. To se od experta nečeká. Na spisovný jazyk tam jsou komentátoři. Já mohu mluvit tak, jak mi huba narostla. Ohlasy vnímám a vím, že v nich je velký kus pravdy. Snažím si výtky zapamatovat, ale zaznamenala jsem úplně zbytečnou zášť i závist. Brala bych, kdyby mi kritik napsal: hele, dej si bacha to nebo tohle, ale tahat to přes sociální sítě mi přijde zbytečný.

Jak berete ve vzdálenějším horizontu televizní angažmá, které si před vámi ze známých atletů vyzkoušeli i Tomáš Dvořák, Šárka Kašpárková nebo Ludmila Formanová?

Nemyslím, že by to pro mě mělo do budoucnosti něco znamenat. Beru to jako výbornou zkušenost. Předpokládám, že v dalších letech se budou atletičtí experti obměňovat. Mně s televizí ještě čeká cesta na olympiádu do Paříže a pak se uvidí. Já bych s radostí předala štafetu manželovi. Adam je desetibojař, rozumí všem disciplínám, má skvělou slovní zásobu a nemluví ostravsky.

Když jste oba Římě, kdo hlídá vaše dcery?

Starají se o ně babičky, ale mají to náročné. Holky jsou po tatínkovi divoké a neposlouchají. (směje se) Ale ono by bylo divné, kdyby potomci sportovců nebyli divočejší.

Měla jste obavy, že budete komentovat manželovo vystoupení, ale nakonec z toho sešlo…

To je smutné, že ho v Římě dostihla nemoc. I když už nemá plný úvazek jako sportovec, poctivě se na šampionát připravoval… (zakryje si slzící oči) Já bych ale při komentování jeho výkonů byla ještě víc nervózní.