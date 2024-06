/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Tahle pohádka skončila fantasticky, i když z toho bylo čtvrté místo. Mladičká česká atletka Lurdes Gloria Manuel skončila na ME v Římě těsně pod stupni vítězů. O tom se osmnáctileté závodnici, jíž se mezi atlety říká Lu, před touto sezonou a také před cestou do Itálie ani nesnilo. Radost je umocněna dalším zlepšení svého čas na 50,52.

Lurdes Gloria Manuel skončila na ME v Římě na čtvrtém místě | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Je čtvrté místo nevděčné?

Jsem nadšená, běželo se mi skvěle. Jsem ráda, že jsem dokázala čas ještě zlepšit. I když je to čtvrté místo, jsem neskonale šťastná.

Rozběhla jste finále rychleji než rozběh a semifinále?

Snažila jsem o to. Na konci jsem cítila, že mám dost sil, a tak jsem ještě zabírala a chtěla zrychlit.

Byla to vaše třetí čtyřstovka ve třech dnech, jak jste tu porci strávila?

Cítila jsem se líp než o den dřív. Myslím, že se třetí závod na mě v ničem negativně nepodepsal.

V cílové rovince jste běžela za třetí Nizozemkou Klaverovou. Byla šance na ní zaútočit?

Myslím, že je na mě ještě moc rychlá. Na takové choutky si musím pár let počkat. (směje se) Do závodu jsem dala všechno a jsem moc ráda, že mám aspoň čtvrté místo. Je to krásná meta, od níž se mohu odrážet.

Cítila jste nervozitu, protože tak důležitý závod jste ještě neběžela?

Nervózní jsem byla, ale kupodivu o poznání míň než v předchozích dvou bězích. Možná jsem i proto předvedla životní výkon v pravou chvíli. Myslím, že to bylo správně načasované.

Jak jste strávila dlouhý den před takřka nočním startem?

Od rána jsem se moc necítila. Proto jsem se i přes den trochu prospala a těch pár hodinek spánku mi asi pomohlo. (směje se) Vždycky mi to pomůže nabrat energii.

Určitě plánujete oslavu. Jak ji pojmete?

Doma budeme určitě oslavovat. Samozřejmě také v našem táborském klubu. Už se na všechny strašně moc těším.