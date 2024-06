/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Po dvou pondělních bramborových medailích tyčkařky Amálie Švábíková a čtvrtkařky Lurdes Glorie Manuel se v úterý na atletickém mistrovství Evropy v Římě urodilo další čtvrté místo. Tentokrát skončila těsně pod stupni vítězů v závodě na 400 metrů překážek Nikoleta Jíchová.

Nikoleta Jíchová ve finále ME v Římě | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Rvala se s drsnou disciplínou i vyrovnaným polem soupeřek. Mimo konkurenci byla jen fenomenální Nizozemka Femke Bolová. Odchovankyně pražské Slavie zaběhla čas 54,91, který byl z jejich tří římských závodů nejpomalejší. Únava se už lehce projevila.

„Řím hodnotím pozitivně, i když by se mi víc líbilo umístění o stupínek výš. Přála jsem si ho. Dneska jsem k tomu byla blízko. Dělala jsem, co jsem mohla, ale byla jsem moc daleko. Přesto jsem spokojená a pokorná. Vím, že musím dál makat, abych někdy nějakou medaili vybojovala. Ještě nejsem tak stará bába,“ culila se třiadvacetiletá reprezentantka.

Finálový závod se jí podle svých slov vydařil. „Rytmus jsem měla, jaký jsem chtěla, i když jsem u nějaké překážky byla blíž nebo dál. Určitě je co napravovat. V nohách jsem předchozí běhy už trochu cítila,“ přiznala svěřenkyně Jindřicha Šimánka, která si na ME nejdřív v rozběhu vyrovnala osobní rekord(54,88). Nový si pak vytvořila po úžasném finiši v semifinále (54,59), což je i olympijský limit.

Šampionát ve středu končí a Nikoleta Jíchová si po dnech soustředění a závodního vypětí chce věčné město aspoň trochu užít. „Miluji italský dezert teramisu, a tak si na něj vyrazíme s přítelem, který za mnou dorazil jako překvapení před finále. Přiletěl jako blázen se sádrou… Někam se spolu podíváme, ale na veliké chození to nebude. Možná to tak bude vyhovovat i mým nohám,“ usmála se.

Výškaře Štefelu páté místo nenadchlo

Na přední finálová umístění dosáhli i další Češi. Výškař Jan Štefela skončil výkonem 226 centimetrů pátý, ale nadšený nebyl. „Moc to neberu. Těch 229 jsem napotřetí přece skočil. Nevím, proč tam laťka nezůstala?“ krčil rameny.

„Snažil jsem se, bojoval jsem, co to šlo. Třetí pokusy umím. Když jsem dal napotřetí 226, myslel jsem, že 229 skočím napoprvé. Tak to většinou bývá,“ říkal svěřenec Jaroslava Báby, jehož trochu zklamalo římské publikum. „Vítěznému Tamberimu vytvořili fanoušci skvělou atmosféru, ale když jsem je chtěl roztleskat já, ozvalo se jen tleskání několika dlaní od našich.“

S tradičně zarostlou polovinou tváře vyhrál výkonem 237 miláček italského publika Gianmarco Tamberi. „Je to bavič a šoumen. Jinak je to normální a výborný skokan. Já si z finále odnesu nejspíš jen zkušenosti. Ne dobrý pocit ani spokojenost,“ dodal Štefela rozpačitě.

Oštěpařka Nikola Ogrodníková se proti kvalifikaci zlepšila, když ve čtvrté sérii poslala své náčiní do vzdálenosti 61,78 metrů a také skončila pátá. K medaili jí chybělo dost - necelé dva metry. O osobní rekord v desetiboji se na Olympijské stadionu výkonem 8088 bodů postaral Vilém Stráský. Desáté místo je pro svěřence Romana Šebrleho úspěchem.