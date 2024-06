/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Čtyři čeští atleti v pondělí dopoledne na mistrovství Evropy v Římě jásali. Postupy od překážkářky Nikolety Jíchové a oštěpařky Nikoly Ogrodníkové se čekaly, o překvapení se však postarala dvojice tyčkařů.

Nikoleta Jíchová zvrátila průběh semifinále v poslední rovince | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Na začátku cílové rovinky běžela Nikoleta Jíchová v semifinále na 400 metrů překážek na šesté příčce. V tu chvíli to s její finálovou účastní nevypadalo příliš nadějně. „Jsem moc spokojená, doběhla jsem si pro přímý postup, mám nový osobák a olympijský limit. Líp to nemohlo dopadnout,“ smála Jíchová, které těsně za cílem vytryskly z očí slzy štěstí.

„Když jsem vběhla do poslední stovky, bylo mi jasné, že s tím musím něco udělat. A ono to vyšlo, vlastně ani nevím jak… Hlavní bylo, že jsem všechny kromě Femke Bolové předběhla. Spadl mi kámen ze srdce a navíc ten osobák,“ usmívala se dlouhovlasá blondýnka.

Málem doběhla Bolovou

Strašně si přála postoupit, věděla, že má formu, a tak to ze zadní pozice zkusila. „Ucítila jsem šanci a věřila, že je to možné zvrátit. Chtělo to jen nezešílet, udržet rytmus a zatáhnout. Nebylo to vůbec zadarmo, ale klaplo to,“ popisovala rychlý finiš, při němž předběhla čtyři soupeřky.

Římský unikát. Atleti se rozcvičují pod dohledem soch v nadživotní velikosti

Vedoucí evropská rekordmanka Bolová dobíhala volným krokem a kdyby byl cíl o pět metrů dál, finišující Jíchová by ji zřejmě dostihla. „Tak to nevím, na to jsem fakt necílila. Jen jsem cítila, že ode mě není moc daleko,“ culila se třiadvacetiletá překážkářka, která za nizozemskou hvězdou zaostala jen o tři desetiny.

A co ve finále? „V neděli jsem si napsala do svého sešitu, že si přeju, abych do finále došla. Píšu si tam své myšlenky a pocity z tréninku a závodů, abych si je pak pamatovala. Moc mi to pomáhá. No a finále si nejdu jen proběhnout.“

Sama sobě trenérkou

S vystoupením v kvalifikaci oštěpařek byla Nikola Ogrodníková krátce po závodě, kdy ještě nevěděla, jestli ji výkon 58,52 metru bude na finále stačit, spokojená jen částečně. Nepřekonala totiž limit, výsledky druhé skupiny ještě nebyly známé, ale nakonec se mohla radovat a potvrdila pověst české oštěpařské jedničky.

„Kvalifikace jsou náročné a tohle nebyly moc pěkné pokusy. Bojovala jsem s nastavením hlavy i těla. Byla jsem taková připosranější. Ve finále budu muset házet jinak. Půjde o jiný závod,“ svěřovala se Ogrodníková, která je po odchodu od ze skupiny Jana Železného sama sobě trenérkou.

Maňasové pomáhá egyptské božstvo. Swobodová je moc fajná, říká sprinterka

V Římě ji koučuje bývalý oštěpař Miroslav Guzdek. „Mám kolem sebe pár lidí, s nimiž veškeré tréninky konzultuji. S Mirďou to jsou ty házecí Při závodech mě tady koučuje, ale není mým trenérem. Trénink si skládám úplně sama a podle sebe,“ pokračovala stříbrná medailistka z ME 2018 v Berlíně.

„Někdo se o mně musí starat. Kdybych tu byla úplně sama, tak by to nebylo dobré. Přiřadili by mi někoho z výpravy, ale ono je vždycky lepší, když je to někdo s oštěpařským okem. Pokud mi pomáhal třeba šéftrenér Sluka, tak nevím, jestli by mi dokázal poradit,“ pokyvovala hlavou třiatřicetiletá oštěpařka.

Helceletovi vystavila stop bakteriální infekce

Tyčkařům stačilo skočit 560 centimetrů a dál už kvalifikace nepokračovala. Zatímco David Holý zdolal tři postupné výšky úvodními skoky, Matěj Ščerba se pokoušel laťku zdolat osmkrát. I na 560 měl dva nezdařené pokusy, ale při druhém mu rozhodčí špatně nastavili stojany. Dostal náhradní pokus a tím se kvalifikoval do středečního finále.

V desetiboji nakonec závodí samotný Vilém Stráský. Adam Sebastian Helcelet se ze soutěže musel odhlásit kvůli bakteriální infekci, která se hned po příjezdu do Říma projevila bolestmi kloubů a zvýšenou teplotou. Po rovněž nemocné čtvrtkařce Ladě Vondrové a zraněném dvoustovkaři Eduardu Kubelíkovi je tak Helcelet třetím českým atletem, kterého na ME zastavily zdravotní problémy.

Pod vedením Šéby. Neslyšel jsem, že by zvýšil hlas, říká desetibojař Stráský

„Tohle bohužel ke sportu patří. Celý rok vydržíte bez nemoci a dva dny před hlavním závodem něco chytíte. Nebylo mistrovství, na které bych se v kariéře víc těšil. Před odletem byla forma velice dobrá, a proto bych se letos ještě rád někde ukázal a kariéru ukončil kvalitním desetibojem,“ sdělil stříbrný z ME 2016 v Amsterodamu.