/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Pět želízek ve čtyřech disciplínách měla česká atletická reprezentace v pondělním finálovém večeru na mistrovství Evropy v Římě. Dvě z nich zůstaly těsně pod pódiem.

Tyčkařka Amálie Švábíková obsadila na ME v Římě čtvrté místo | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Tyčkařka Amálie Švábíková zvládla první dvě výšky na první pokus, ztroskotala až na výšce 468. Tu na první pokus překonala jen Řekyně Katerina Stefanidiová, na druhý pak Britka Molly Cauderyová a Švýcarka Angelica Moserová.

Mnohonásobná medailistka z mládežnických soutěží a třetí z loňského halového mistrovství světa měla velice nadějný třetí pokus. Laťka se několik okamžiků chvěla, ale nakonec ke zklamání české tyčkařky i fanoušků spadla. To znamenalo čtvrté místo, o něž se podělila se s Finkou Elinou Lampelaovou. Evropský titul si přivlastnila Švýcarka.

Maňasové pomáhá egyptské božstvo. Swobodová je moc fajná, říká sprinterka

"Mně to hrozně mrzí, byl to fakt dobrý pokus, bylo to fakt blízko. Někdo být čtvrtý musel, ale kdyby to bylo za tu výšku 468, tak je to příjemnější," hodnotila své vystoupení.

Bramborové umístění záhy vyrovnala Lurdes Gloria Manuel. Studentka táborské obchodní akademie si zaběhla nové maximum 50,52 a vylepšila svůj juniorský rekord. Vyhrála Polka Natalia Kaczmareková skvělým časem 48,98.

Osobní a český rekord

Mladičká závodnice, která je dcerou ruské matky a angolského otce, se držela uprostřed startovního pole. V cílové rovince se snažila dotírat na třetí Nizozemku Lieke Klaverovou, ale ta svou pozici uhájila.

"Tenhle závod mě strašně moc bavil. Jsem ráda, že jsem to mohla všechno od rozběhu přes semifinále až do finále projít. Byla to skvělá zkušenost, jsem fakt šťastná," radovala se.

Římský unikát. Atleti se rozcvičují pod dohledem soch v nadživotní velikosti

Účast českého sprintera ve finále dvoustovky na ME byla hodně vzdálená. Naposledy se něco takového povedlo Jiřímu Kynosovi v roce 1969, který doběhl v Aténách šestý. Na jeho počin ve věčném městě navázal Tomáš Němejc, který se v čase 20,91 vyšvihl také na šesté místo.

O další osobní i český rekord se ve finále běhu na 3000 metrů překážek postaral Tomáš Habarta. Vylepšil ho na 8:21,83 a skončil desátý. Jeho parťák Damián Vích doběhl dvanáctý v osobním rekordu 8:22,95. Tím se rovněž dostal pod výkon Dušana Moravčíka, jenž do letošní sezony přetrvával v čele domácích historických tabulek 52 let.