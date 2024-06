/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Jedno zlato a kupa finálových umístěních. Atletické mistrovství Evropy v Římě je minulostí a ukázalo, že se Češi dokážou porvat s evropskou elitou. Mají nevelkou armádu odhodlaných bojovníků a jednu světovou hvězdu. Co by to mohlo znamenat pro olympijské hry v Paříži?

Oštěpař Jakub Vadlejch se stal v Římě mistrem Evropy. | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Jedna situace se nabízí. Jakub Vadlejch přirovnal svůj famózní poslední pokus, kterým urval evropský titul, k úžasnému kousku Barbory Špotákové na olympiádě v Pekingu. Světová rekordmanka tam v roce 2008 získala výhru stejným způsobem. Navíc k tomu došlo v neslavný den 21. srpna a zlato vyrvala neoblíbené Rusce. Na to pak konto vznikla píseň o tom, že právě šestým tahem dává mat…

Novopečený mistr Evropy to tehdy jako osmnáctiletý dorostenec sledoval doma v televizi. A nyní slavný okamžik, od nějž v létě uplyne šestnáct let, připomněl. A proč by se historie nemohla v oštěpu, který je nejslavnější českou disciplínou, opakovat i v Paříži. A nemuselo by jít ani o nervydrásající mat šestým pokusem jako na Olympijském stadionu v Římě.

Tři nevybroušené démanty

Další zajímavé momenty, jenž se z českého pohledu v italské metropoli udály, jsou spíš nadějí až pro další olympiády, než pro tu, která sportovce celého světa čeká ve městě nad Seinou na přelomu července a srpna. Kdo sledoval římský šampionát si nemohl nevšimnout tří osmnáctiletých talentů. Mladíci ve věčném městě lámali juniorské rekordy o sto šest.

Nejvíc vyčnívala Lurdes Gloria Manuel, čtvrtá Evropanka na čtyři sta metrů. Její finálový čas 50,52 vypadá fantasticky. Jestli studentka třetího ročníku táborské obchodní akademie, jejíž tatínek pochází z Angoly a maminka z Ruska, bude pokračovat v pozvolném růstu, budou se mít fanoušci možná za rok nebo spíš až za pár let na co těšit. Překvapit ovšem může už za pár týdnů v Paříži.

Vyhrát šestým pokusem je úplně to nejlepší, radoval se mistr Evropy Vadlejch

Další atlet, který sotva nabyl plnoletosti, je Petr Meindlschmid. Nenápadný mladíček, jenž se teprve před rokem rozhodl dát přednost dálkařskému sektoru před fotbalovým pažitem, skončil ve famózní soutěži na sedmým místě. Zdobí ho skutečnost, že v kvalifikaci i ve finále přeletěl přes osm metrů.

Třetím do party osmnáctiletých teenagerů je Jakub Dudycha. Do semifinále postoupil časem 1:44,89. Což je výkon, na jaký se jiní čeští osmistovkaři dívají z uctivé vzdálenosti. A to že závodník AC Vysoké Mýto už do finále nepostoupil, není zase až tak podstatné. Na vystudování vysoké půlkařské školy v oboru taktika má ještě čas.

„V Římě se ukázalo, že se o budoucnost atletiky nemusíme bát. Je potřeba nejen se třemi, kteří se na šampionátu výrazně prosadili, dobře pracovat, aby se dál rozvíjeli,“ vyprávěl šéftrenér reprezentace Pavel Sluka o nevybroušených démantech.

Každé finále v Paříži bude ohromný úspěch

„Ukázali, že se i v dospělé atletice budou umět pohybovat. Jedná se o výrazné typy vrcholových sportovců a hlavně o vítězné typy. S tím se však musí člověk narodit, to se moc nedá vypěstovat. Musí chtít a mít na to hlavu. Doufám, že se jejich vývoj bude ubírat pozitivní cestou a nahradí stálice, které budou postupně končit,“ pokračoval.

Nejsou však jediní, kteří se mohou časem prosadit. „Máme i další mladé s vítěznými choutkami. Je jich zhruba osm, ale je potřeba, aby přidali ještě víc talentových faktorů. V tom má úspěšná trojice náskok a čas ukáže, jestli se k ní další vytáhnou,“ poznamenal.

Naostro v televizi. Helceletová o komentování: Mluvím tak, jak mi huba narostla

K OH v Paříži mohou spíš vzhlížet jiní. I když na ME bojovali o přední příčky, výborným počinem pro ně budou postupy do finále. Ať už se jednalo o tyčkařku Amálii Švábíkovou a překážkářku Nikoletu Jíchovou, které skončily čtvrté, nebo o atlety na pátých místech - koulaře Tomáše Staňka, oštěpařku Nikolu Ogrodníkovou a výškaře Jana Štefelu.

K nim se může ještě řadit zkušená mílařka Kristiina Sasínek Mäki nebo smíšená štafeta. Překvapit mohou i oba stýplaři Damián Vích a Tomáš Habarta a sprinterka Karolina Maňasová, ale víc už asi nikdo.

„Olympiáda je celý svět, konkurence tam bude někde jinde než v Římě. Budeme spoléhat hlavně na Kubu Vadlejcha a pokud se někomu povede dojít do finále, bude to veliký úspěch. Nelze však očekávat, že to bude v takovém počtu jako na mistrovství Evropy,“ říkal Sluka směrem k olympijskému vrcholu.

Evropě vládnou italští atleti

„Vždycky se ale může stát, že někdo překvapí. V Římě visela na vlásku medaile ve výšce a Honza Štefela od ní nebyl daleko. V Paříži může hrát slušnou medailovou roli hodnota 232 a on se k těmto výškám přibližuje,“ pokyvoval hlavou.

Po sportovní stránce šampionát ovládli Italové. Měli v sestavě výrazné osobnosti, které se budou prosazovat i na olympiádě. Získali 24 medaili, z čehož bylo jedenáct zlatých. „Italští atleti ukázali ohromnou sílu, ale nejednalo se o nějaké zásadní překvapení. Už loni vyhráli mistrovství Evropy družstev a momentálně vládnou Evropě,“ vysvětloval Sluka.

„V Římě závodili před domácím publikem a diváci je hnali k medailím. Pro domácí závodníky je důvod uspět před vlastními fanoušky vždycky větší. Tak to bylo i u nás, když jsme v roce 2015 pořádali v Praze halový šampionát. Škoda, že se nemůžeme ucházet o letní. Nemáme na něj vhodný stadion,“ zalitoval šéftrenér.