/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ - V římském areálu Foro Italico může návštěvníky překvapit kultovní Stadio dei Marmi. Při atletickém mistrovství Evropy slouží jako rozcvičovací plocha před vstupem závodníků na hlavní arénu Stadio Olimpico. Kromě trénujících atletů si ho prohlížejí i diváci. Je totiž připomínkou sto let staré historie.

Stadio dei Marmi prošel před evropským šampionátem rekonstrukcí. Při jeho nedávném znovuotevření byl hostem i italský hrdina Livio Berruti. Sprinter, který vybojoval zlatou medaili na 200 metrů při OH 1960 v Římě.

Je na místě si připomenout, že umělecká výzdoba stadionu byla vytvořena podle smýšlení italského fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Je obklopený řecko-římskými sochami v nadživotní velikosti, které však měly být víc oslavou doby svého vzniku než starověkého období.

Stadion byl dokončen v roce 1928 a na první pohled budí dojem starořeckého sportoviště. Travnaté hřiště s tartanovou dráhou obklopují mramorové stupně a nad nimi ční 59 soch, jakýchsi osvalených reků, kteří kromě někdejších disciplín představují i modernější sportovní odvětví.

Mužské sochy jsou stejně jako jejich antické předlohy nahé, ale pózují například s fotbalovým míčem, tenisovou raketou, lyžemi, kriketovou pálkou, ale i tradičnějším diskem. Jejich obličeje však mají drsnější rysy, což byl zřejmě záměr tehdejších autorů.

Na Stadio dei Marmi se dodnes konají i menší atletické soutěže. Stánek byl také dějištěm olympijského turnaje v pozemním hokeji na hrách v roce 1960. Dnešní atleti se při rozcvičení nebo tréninku víc než bílým sochám věnují sobě a vlastním poznatkům.

Přesto jejich pohledům nemohou uniknout. „Co na to říct? Je to takové zvláštní, ale člověk se na ty pinďoury dívat nemůže,“ usmála se běžkyně na 1500 metrů Kristiina Sasínek Mäki.

Koulař Tomáš Staněk znal Stadio dei Marmi už z dřívějších startů. „Říkal jsem Tadeášovi, že až ho uvidí, tak to je něco,“ zmínil reprezentačního nováčka a parťáka v disciplíně Procházku. „Podle mě je to krásné. A jak se říká, padne to sem jak zadek na hrnec. I ty okolní borovice.“

Jisté je jedno. Žádný podobný stadion na světě neexistuje.