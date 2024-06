/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ - Jeden pokus dlouhý 20,53 metru stačil Tomáši Staňkovi, aby na mistrovství Evropy v Římě postoupil do sobotního finále ve vrhu koulí. Další kvalifikační vrhy neabsolvoval a celkově obsadil pátou příčku. Bude tak obhajovat kov bronzové hodnoty z minulého ME v Mnichově. Česká čtvrtkařská štafeta za sebou už svůj finálový závod má a z italské metropole si odveze šesté místo.

Tomáši Staňkovi stačil na postup do finále mistrovství Evropy jeden pokus. | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Cítil jsem, že první pokus nebude špatný, ale hlavně jsem se chtěl co nejvíc pošetřit na sobotu. Byl jsem rád, že noha drží. Po zranění třísla to byl vlastně můj první venkovní závod, takže to nikdy nevíte, jak se to povede technicky, ale vyšlo to. Proto přišla i malá radost,“ usmíval se český rekordman.

I když byl limit 20,70, další dva pokusy Staněk neházel. „Na kvalifikaci mistrovství Evropy jsem vrhl docela dost. Bavili jsme se pak s trenérem a usoudili jsme, že to bude stačit,“ pokračoval dvaatřicetiletý pořízek. „Nastavil jsem to v kvalifikaci tak, že se nebudu soustředit na nikoho jiného a pohlídám si svoje věci. Těšil jsem se a věřil, že dvacítku hodím.“

Směrem k finále si myslí, že je na dobré cestě. „Ve finále mohu klidně hodit o metr dál než na tréninku. Uvidí se. Hlavně jsem rád, že kouli konečně naplánovali do dvou dnů. Kolikrát jsme měli kvalifikaci ráno a finále večer. Dvakrát se rozcvičovat a soustředit, to mi fakt nesedělo. Nevím, kdo to vymýšlí. Teď si to vytáhli diskaři,“ kroutil hlavou.

Česká čtvrtkařská štafeta byla šestá už na první předávce, kde si štafetový kolík předávali Matěj Krsek a Lada Vondrová. Vít Müller na třetím úseku dokázala posunout kvarteto o příčku výše, ale Barbora Malíková se zase pořadím propadla a čeští běžci nakonec po diskvalifikaci Francie skončili šestí.

Do finále výšky se neprobojovala Michaela Hrubá, která ztroskotala na 189 centimetrech. Do další fáze se nepodívají ani sprinteři Zdeněk Stromšík a Jan Veleba. Eliška Martínková v chodeckém závodě na 20 kilometrů skončila na jedenáctém místě.