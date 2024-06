/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Na ploše Olympijského stadionu v Římě se v popoledním horku dlouho nezdržoval. Jakub Vadlejch si nádobíčko mohl sbalit hned po prvním pokusu dlouhém 83,36 metru. Pro dnešek měl odpracováno, plácl si soupeři a neskrýval dobrou náladu.

Jakub Vadlejch se mohl spolehnout na rodinnou podporu | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Nejdál nakonec v oštěpařské kvalifikaci na ME hodil německý spolufavorit Julian Weber, který poslal oštěp do velice solidní vzdálenosti 85,01 metru. Středeční finále bude tvrdou bitvou nejen mezi nimi.

„Hrozně rád bych pro Česko získal medaili, jakoukoliv. Medaile je medaile. Chtěl bych hodit dál než dneska, a to si myslím, bude znamenat slušné umístění. Diváci se mají na co těšit,“ vyprávěl Jakub Vadlejch po kvalifikaci.

„Takhle jsem to chtěl. A o to líp, že se mi hod nepovedl extra technicky. Dokonce jsem u něj zařval, protože jsem myslel, že to nebude ani dvaaosmdesát metrů. Pak mě překvapilo, že je to víc. Ostatní házeli daleko. Za poslední roky jsem takhle kvalitní evropskou kvalifikaci nezažil,“ vyprávěl oštěpař v Kristových letech.

V kvalifikaci měl perfektní nohy

Jediný hod v soutěži naplno neprovedl. „I když bych samozřejmě chtěl ušetřit energii, tak v kvalifikaci nemůžu házet na padesát procent. Cítil jsem, že nohy jsou perfektní, možná nejlepší ze všech letošních závodů. Věděl jsem, že když neudělám nějakou zásadní chybu, tak to nějak poletí,“ líčil své pocity.

Vadlejchovi navíc vyhovuje římský oštěpařský sektor. „Podle mě je parádní. Je tady rychlý povrch, takzvaně kope. O to víc sice budu ve středu rozlámanější. Ale musím se dát do kupy, zítra večer to rozbalit a hodit ještě dál,“ pokračoval svěřenec Jana Železného.

Jakubu Vadlejchovi stačil k postupu do finále jediný hodZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

„Lepší by ale bylo, kdybychom měli mezi kvaldou a finále den volna, jak to na šampionátech obvykle bývá. V oštěpu přece jen nějakou vzdálenost nabíháme. Samozřejmě se to laikům může zdát vtipné, že si dáme dvacet metrů a jsme unavení. Ale únava těla tam je. Kdybychom měli den volno jako třeba výškaři, tak budeme ve finále daleko lepší,“ poznamenal.

Němec Weber musel v kvalifikaci házet třikrát, ale podle české hvězdy to nemusí hrát roli. „Já jsem nějakou energii ušetřil. Ale to, že Julian neházel dobře, ho může motivovat, aby byl zítra lepší,“ přemítal mnohonásobný medailista ze světových soutěží.

Dvouletá dcera fandila taťkovi

Docela mu sedlo, že se házelo až od půl třetí. „Myslím, že pro výkony to je lepší. Nechci říct, že je ideální závodit kolem poledne, ale takhle jsme už probranější. Teď je mi ale jasné, že dneska oběd už nestihnu,“ smál se.

Poprvé si zazávodil v novém reprezentačním dresu, na němž jsou hlavním motivem oštěpy. „Myslím, že se to povedlo. Tedy aspoň mě se dres líbí, ale nevím, jaké jsou na ně ohlasy. A myslím, že mi i sluší,“ žertoval.

Z tribuny stříbrného medailistu z Tokia podporovala manželka Lucia a dvouletá dcera Emma s namalovanými českými vlaječkami ve tvaru srdíčka na tvářičkách. „Tohle mě pomáhá. Emmička už ví, o co se jedná. Před dvěma roky v Mnichově byla ještě takový uzlíček, ale tady volá: tati, do toho. A to je moc krásný.“